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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elmadağ Kaymakamı patlamanın bir tırın yaptığı kaza sonucu gerçekleştiğini, ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı.

23:49 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Elmadağ'da patlama

Elmadağ'da patlama

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elmadağ Kaymakamı patlamanın bir tırın yaptığı kaza sonucu gerçekleştiğini, ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı.


Elmadağ Kaymakamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.

Yanan tırın söndürme çalışmaları an itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur'' ifadelerini kullandı.


Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi. Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti. Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü. Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.

#Ankara
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#Elmadağ
39 dakika önce
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