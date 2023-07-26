Elmadağ'da patlama
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elmadağ Kaymakamı patlamanın bir tırın yaptığı kaza sonucu gerçekleştiğini, ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı.
Elmadağ Kaymakamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.
Yanan tırın söndürme çalışmaları an itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur'' ifadelerini kullandı.