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ANKARA

Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Ankaraya kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük Ankara hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 günlük Ankara hava durumu

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