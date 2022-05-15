Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı: Bizi dövmeye değil öldürmeye çalıştılar

Kağıthane'de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla darbedildi. Darp anları kameraya yansıdı.

ANNEYE DESTEK DAYAĞI



Olay, Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde 12 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. İkilinin çocukları Emirhan K. (17) ve Bedirhan K. (17) iddialara göre boşanma konusunda annelerine destek verdiği için amcaları tarafından defalarca tehdit edildi. Perşembe saat 22.00 sıralarında parkta oturan kardeşler evlerine dönerken, amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla darbedildi. Sesler üzerine çevredekiler duruma tepki gösterdi. 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kollarından ve bacaklarından yaralanan kardeşler hastanede tedavi altına alındı. İki kardeşin amcaları tarafından sopalarla darbedildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.



"BİZİ DÖVMEYE DEĞİL ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

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Amcası tarafından sopa ile darbedilen Emirhan K., "Biz parktan çıkarken bir araç önümüzü kesti. İçinde amcam vardı. Kolumuzdan tutarak zorla arabaya sokmaya çalıştılar ama arabaya girmedik. Arabadan beyzbol sopalarını çıkartıp bizi öldüresiye dövdüler. Bizi dövmeye değil öldürmeye çalıştılar. Sonra kendimizi binaya attık ve ben orada düşüp bayıldım. Bizi dövdüklerinde babam bizi uzaktan izliyormuş. Biz hastanedeyken hastaneye geldi. Bizi tehdit ediyorlardı. 'Bizi şikayet ederseniz annenizin ölüsünü bulursunuz' diyorlardı. Biz de annemize bir şey olur diye biz dayak yiyelim ama annemize bir şey olmasın düşüncesiyle şikayet etmiyorduk. Her zamanki gibi perşembe günü yine bizi dövüp kaçacaklardı. Etraftaki insanlarda cep telefonu ile kameraya almışlar. Normalde bizi kameraların olmadığı yerlerde dövüyorlar. Bu sefer ifşa oldular. Annemin can güvenliği yok, bakkala bile çıkamıyor" dedi.

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CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK



İkiz kardeşi Bedirhan K. ise "Babamın uzaklaştırma kararı var. Biz sırf annemizin yanında durduğumuz için amcalarım bunu yapıyor. Bizim hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Okula gidemiyoruz. Üniversiteye gitmek bizim için hayal oldu." diye konuştu.

FOTOĞRAF 12 Türkmenistan'ın güney bölgesinde bulunan eski Merv, zengin tarihi yapıtlarıyla Türk-İslam tarihinin en önemli medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Çok sayıda kütüphane türbe ve kale bulunan Merv şehrinde Selçuklu sultanları dahil bir döneme rehberlik eden önemli kişiler ve alimler yaşadı. Bölgenin en eski kalesi milattan önce beşinci asırda inşa edilen ve 20 hektarlık alana yayılan Erk Kalesi'nin 25 metrelik duvarları asırlara rağmen hala ayakta. Erk Kalesi'nin çevresini kapsayan Gavur Kalesi ise 2 kilometrelik uzunluğu ve 400 hektarlık alanıyla Merv topraklarının tarihi bir parçası olarak korunuyor. Bölge uzmanı Merdan Cumanazarov, Merv şehrinin kültür merkezine dönüşmesinde tarihi İpek Yolu güzergahında bulunmasının önemli rolü olduğunu ifade ederek, \"Batı kültürünün ve komşu halklarının kültürlerinin Merv'de tanınmasında ve Gavur Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında birçok farklı dini nitelikteki önemli bulguların olmasında büyük İpek Yolu etkili olmuş.\" dedi. Kaleleri ile meşhur tarihi Merv kentinin gözde mekanlarından Büyük ve Küçük Kız kalelerinin 6. asırda çiğ kerpiçten kurulmuş olması ve günümüze kadar ayakta kalabilmesi ise uzmanlar tarafından mimarlık ve mühendislik ustalığı olarak değerlendiriliyor. Halk tarafından büyük saygı ve itibar gören sahabeler Hakem El Gifari ve Bureyde El Eslemi, Merv topraklarında İslam'ı temsil ederek dini altyapıyı oluştururken, sahabe türbeleri günümüzde Türkmen halkının en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Sahabe Bureyde El Eslemi'nin peygamber sancaktarı olduğunu ve yerli halk tarafından bu türbeye Sancaktarlar Türbesi de denildiğini aktaran Cumanazarov, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından 11. yüzyılda inşa edilen Sultan Kalesi'nin doğu kapısına sahabelere olan hürmetinden dolayı Sancaktarlar Kapısı adı verildiğini ifade etti. Doğunun büyük din alimi Hoca Yusuf Hemedani'nin türbesinin olduğu bölgede bulunan cami de özellikle bayram ve cuma namazlarında yoğun ilgi görüyor. Hoca Yusuf Hemedani Türbesi de bölgede en sık ziyaret edilen mekanlar arasında öne çıkıyor. Merv kentinin tarihi yapıtları ve türbeleri asırlara şahitlik ediyor Büyük Selçuklu devletine başkentlik yapan Merv kentinin tarihi yapıtları ve türbeleri asırlardır korunuyor.

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