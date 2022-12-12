Gündem Anne çocuk oyun evlerinde pamuk şekerli eğlence
YEREL GÜNDEM

Anne çocuk oyun evlerinde pamuk şekerli eğlence

Sincan Belediyesi’nin Anne Çocuk Oyun Evleri’nde birbirinden eğlenceli etkinliklerle hem çocuklar hem de annelerin yüzü gülüyor. Bu hafta anne çocuk oyun evlerinde rengarenk tırtıllarla masal anlatımı ve çocukların çok sevdiği pamuk şeker partisi vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne çocuk oyun evlerinde pamuk şekerli eğlence
Çocuklar pamuk şeker partisini çok sevdi.

Annelerin büyük bir ilgi gösterdiği Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evlerinde 3-6 yaş arası çocuklar hem anneleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor hem de gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunuyor. Her hafta rutin programın dışında farklı etkinliklerin de yer aldığı anne çocuk oyun evlerinde bu hafta etkinlikler birbirinden renkliydi.

AÇ TIRTILLA HAYAL DÜNYASINA YOLCULUK

Temelli Anne Çocuk Oyun Evi’nde 3 yaş grubu için “Aç Tırtıl Masalı” anlatıldı. Çocuklar bir yandan masal dinlerken bir yandan da anneleriyle birlikte tırtıllar yaptı. Renkli, simli ve şirin tırtıllar çocukların hayal dünyasını yansıtırken, el becerilerinin gelişimine de katkı sağladı. Bir başka grup ise makas etkinliği yaptı. Bu etkinlikte kes yapıştır ile puzzle yapan çocuklar el göz koordinasyonunu geliştirirken parça bütün ilişkisini de öğrenmiş oldu.

ŞEKER GİBİ BİR PARTİ

Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi’nde ise çocuklara şeker tadında bir parti düzenlendi. Anneler ve çocukların birlikte eğlendiği pamuk şeker partisinde çocukların mutluluğu sözlerinden okundu.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli,Yenikent, Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.
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