Anne oğlunun düştüğü balkondan düştü: Bir gün arayla aynı balkon iki can aldı

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zahadan da kurtarılamadı. Oğlunun ölümünün ardından yakın çevresine, "Onsuz yaşayamam" dediği iddia edilen Zahadan'ın ölümüyle ilgili polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından anne-oğulun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığına defnedildi.