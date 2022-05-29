Gündem Anne pes etmez devlet pes etmez 100 gündür direniyorlar
DİYARBAKIR

Anne pes etmez devlet pes etmez: 100 gündür direniyorlar

Dağa kaçırılan oğlu için 3 Eylül 2019’da Hacire Akar’ın başlattığı oturma eylemine ortak olan anneler 1000 gündür nöbette. Diyarbakır’da başlayıp çeşitli illere yayılan hatta Almanya’da sürdürülen eylemler sonuç verdi, 35 aile evladına kavuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne pes etmez devlet pes etmez: 100 gündür direniyorlar
Diyarbakır anneleri 100 gündür nöbette.

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 1000’inci gününe girdi. Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı ilk eylem, oğluna kavuşmasıyla bitince, evlatlarını terör örgütünden kurtarmak isteyen diğer ailelere de örnek oldu. Hacire Akar’ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı.

Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019’da başlattığı ilk eylem ndiğer ailelere de örnek oldu.
Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019’da başlattığı ilk eylem ndiğer ailelere de örnek oldu.

VAZGEÇMEDİLER

  • Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılımıyla sayı her geçen gün artarak 299’a ulaştı. İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri kararlı duruşlarıyla HDP il binası önünden ayrılmayan anne ve babalar, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Kimi aileler il binasının önünü boş bırakmamak için eşleriyle dönüşümlü eylemi sürdürdü. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Geride kalan yaklaşık 3 yılda annelerinin kucağındaki çocuklar, ağabeyleri ve ablaları için yeni yaşlarına eylem çadırında girdi.

35 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Eylemle 35 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının “geri dön” çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Evlatlarına kavuşan aileleri gören diğer anne ve babalar sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her çocuğa, kendi evladı gelmiş gibi sevindi, kendi çocuğuna sarılmadıkları için de gözyaşı döktü.

ANNESİNİN DİLİNDEN YAZILDI

  • Sadece bir ailenin evladına kavuşması için yapılanları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı: “Bir ailenin çocuğu terör örgütünde sınırlarımız içerisindedir. Annesinin dilinden mektuplar yazılır. Onun hangi bölgede olduğu bilindiği için binlerce, on binlerce mektup helikopterlerle o bölgeye atılır. Annesinin oğlunu özlediğini onu bir vesile ile görmek istediğini bu işin bir sonunun olmadığını ifade eden bir mektup kaleme alınır. Aslında içinde annesinin gözyaşları vardır.”

TRT FREKANSINDAN ÇOCUĞUNA SESLENDİ

Annesinin çağrısını çocuğuna ulaştırmak için mektupla yetinilmedi. Yeni ve çarpıcı bir yöntem denendi. Bunun için TRT Radyosu’nun geniş kapsama ağı kullanıldı. Soylu kullanılan bu yeni yöntemi şöyle anlattı: “Ufak bir irtibat kurulur. Ardından TRT Radyo üzerinden orada TRT Radyo dinlendiği istihbare edilir arkadaşlarımız tarafından. Annenin sesi ve evladına seslenmesi radyo üzerinden frekans bozularak o bölgeye günlerce yayın yapılır. Ve çağrılar devam eder. Anne pes etmez, devlet pes etmez. Ve netice itibarıyla bundan 4 gün önce evlatla anne evlerinde buluşturulur.”

Necibe Çiftçi
Necibe Çiftçi

Mücadelemize devam edeceğiz

  • Hakkari’den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eyleme katılan anne Necibe Çifçi, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı eylemdeki tek gayesinin evladı olduğunu söyledi. Evladını istediğini dile getiren Çifçi, “Yeter artık o kirli ellerini bizim üstümüzden çeksinler. O hain HDP ve PKK evladımı elimden aldı. Biz 1000 gündür burada mücadele ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Mevlüde Üçdağ
Mevlüde Üçdağ

HDP’den evladımı istiyorum!

Oğlu Ramazan için nöbet tutan anne Mevlüde Üçdağ da 8 yıldır evladından ayrı olduğu için dünyanın kendisi için bir zindana dönüştüğünü anlattı. Evladının kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuğunu ifade eden Üçdağ, şöyle konuştu: “Kim eylemden vazgeçeceğimizi sanıyorsa hayal görüyor. 1000 gün değil, 1000 yıl da olsa mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Evladımı HDP’den istiyorum.”

Esmer Koç
Esmer Koç

9 yıldır gözyaşım dinmedi

  • Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç ise kızının 9 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana evlat acısı çektiğini söyledi. “Bu 9 yıldır PKK, HDP ciğerimi kanattı, bunca yıl gözyaşım hiç dinmedi” diyen Koç, kızı için eylemden vazgeçmeyeceğini aktardı. Ömrünün sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini bildiren Koç, “Evladımı istiyorum, onun için buradayım” diye konuştu.

Aydan Arslan
Aydan Arslan

Evladımızı doğru adresten istiyoruz

Kızı Aysun için eylem yapan anne Aydan Arslan, yaptıkları eylemle canlarından bir parça olan evlatlarını istediklerini aktardı. Çocuğunu HDP’den istediğini, kızının HDP’nin aracılığıyla götürüldüğünü kaydeden Arslan, “Evladımızı doğru adresten istiyoruz. Mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Bu can bu bedende olduğu sürece evladımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine dört aile daha katıldı: Kızımı zorla kaçırdılar
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine dört aile daha katıldı: Kızımı zorla kaçırdılar

Diyarbakır anneleri eyleme devam ediyor: Evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi?
OYNAT 00:50
Diyarbakır anneleri eyleme devam ediyor: Evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi?
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 993'üncü gününde sürüyor.


Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladından ayrı olduğunu belirtti. Evlatlarına duyduğu özlemle bu eylemi sürdürdüklerini dile getiren Demir, 'Eğer evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi? Oğlumun peşini hiçbir zaman bırakmadım. Oğlum gel, bu hasretlik bitsin.' diye konuştu.


Real Madrid öne geçti

Real Madrid öne geçti

​Liverpool-Real Madrid maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Finalde şaşkına uğratan karar

Finalde şaşkına uğratan karar

​Benzema'nin iptal edilen golü sosyal medyayı salladı.
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana İBB kucak açtı: CHP ve HDPli vekiller yalnız bırakmadı

​Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Talisca <br>Arabistan'ı salladı

Talisca
Arabistan'ı salladı

Son saniyede dikkat çekici bir gole imza attı.

​İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu.

​Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı.
Dev transfer iddiası

Dev transfer iddiası

​Cristiano Ronaldo ilk transfer görüşmesini yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.