Gündem Anne ve babası öldürülen gençten şok ifade Amaçları beni de öldürmekti
KAYSERİ

Anne ve babası öldürülen gençten şok ifade: Amaçları beni de öldürmekti

Kayseri’de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi ile ilgili katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz alan talihsiz çiftin oğulları, “Anne ve babamı öldürdükleri eve bir gün sonra beni de götürdüler, amaçları beni de öldürmekti” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Anne ve babası öldürülen gençten şok ifade: Amaçları beni de öldürmekti
Cinayetle ilgili Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda çiftin öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi’nde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cesedine ulaşmıştı.

Kayseri’de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülü bulundu.
Kayseri’de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülü bulundu.

Cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı.

Mehmet Turhan
Mehmet Turhan

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Turhan Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılmazken, tutuklu sanık Yusuf Turhan temaslı olduğu için Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise duruşmada yer almazken, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Firdevs Öztürk
Firdevs Öztürk
Tutuklu sanık Yusuf Turhan, “Firdevs Öztürk’ün ölümü ile ilgili gelen adli tıp raporuna hiçbir şey söylemiyorum” dedi.

AMAÇLARI BENİ DE ÖLDÜRMEKTİ

Duruşmada hakimden söz isteyen Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan’ın oğlu Yusuf Turhan ise, “Nejla Turhan hiçbir şeyden haberinin olmadığını söylüyor. Bu tamamen yalan. Nejla ve Bedirhan anne ve babamı öldürdükleri eve bir gün sonra beni de götürdüler, amaçları beni de öldürmekti. Ben 22 gündür anne ve babamı aradım. Nejla Turhan yalan söylüyor, bağ evindeki tandırda oluşan farklılığı da görüyor. Nejla Turhan cinayeti biliyor. Ben bütün sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABAM AMCAMIN İŞLEDİĞİ SUÇLARI BİLİYORDU

Duruşmada söz hakkı verilen talihsiz çiftin kızları Ayşe Tellioğlu da amcası Yusuf Turhan’ın işlediği suçları ortaya çıkaracağından korktuğu ve bu yüzden babasını öldürdüğünü söyleyerek, “Bu cinayetin sebebi mal değil. Babam, amcamın işlediği suçları bildiği için öldürüldü. Lale Apartmanı’ndaki evi babama vermeyecekti. Annemi ve babamı oraya çekmek için böyle bir yol izledi” dedi.

  • Mahkeme heyeti, öldürülen Mehmet Turhan’ın adli tıp raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Edirne'de hırsız dehşeti: Kasiyer tarafından markete kitlenince camı kırarak kaçtı
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Olay, Çavuşbey Mahallesi’nde bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.
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Henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi markete girerek bir süre alışveriş yaptı. Kasaya yönelen soyguncu burada kasiyer İ.Ö.’yü bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi.
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Bu sırada İ.Ö. emniyet düğmesine basarak marketin kapılarını kilitledi. Kasadaki bir miktar parayı alan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak olay yerinden kaçtı.
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Polis, markette detaylı inceleme yaparken, kaçan soyguncunun yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
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Edirne'de hırsız dehşeti: Kasiyer tarafından markete kitlenince camı kırarak kaçtı
Edirne'de, markete giren soyguncu, kasiyeri bıçakla tehdit ederek bir miktar para aldı. Kasiyerin emniyet butonuna basarak kapıyı kilitlemesi üzerine içeride kalan soyguncu kapı camını kırarak kaçtı.

90 firariye yönelik şafak operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin adresini belirledi.
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Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler, firarilerin yakalanması şafak vakti operasyon için harekete geçti.
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Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle 90 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.
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Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.<br>
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Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu
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Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu
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90 firariye yönelik şafak operasyonu
Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle 90 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.
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