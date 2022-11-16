Anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru dehşet saçtı: Altı yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi. Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı.
Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı.
Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı. Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.
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Olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi.
Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı.
Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı.
Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı.
Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.
Park kavgasında anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru kurşun yağdırdı: Altı yaralı
İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı. Olayda biri ağır altı kişi yaralandı. İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre 34 GS 6448 plakalı araç sürücüsü aracından dumanlar yükseldiğini gördü.
Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını park halinde bırakarak aracından uzaklaştı.
O esnada cadde üzerinde park halindeki 4 araç, yanan araçtan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucunda alev aldı.
Yanan araçlardan birisinde patlama meydana gelirken, alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araçları söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın sonucu çevrede bulunan binalarda ve banka ATM’sinde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Olay sonucunda 5 araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul Fatih’te dehşet anları: Beş araç alev alev yandı
İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilin yanmaya başladığını fark eden sürücü yol ortasında durarak yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran alevler, park halindeki diğer araçlara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 araç kullanılamaz hale geldi.
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Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesinde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın: Bir işçi öldü üç işçi hastaneye kaldırıldı
Ümraniye'de finanskent olarak planlanan inşaatların şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.