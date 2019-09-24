Gündem Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22nci gününde
DİYARBAKIR

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 22’nci gününe girdi. Acılı annelerden Fatma Akkuş, dört yıl önce dağa kaçırılan kızına çağrı yaparak, “Kızımı 20 Ağustos 2015’te kaçırdılar. Songül kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye. 22 gündür eylem yapıyoruz, bırakmayacağız, çocuklarımızı ya ölü ya da diri getirsinler, artık ölüsüne de razıyız" dedi.

Haber Merkezi IHA
Ailelerin eylemi 22’nci gününde devam ediyor.
Ailelerin eylemi 22’nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 22’nci gününde devam ediyor.

22 gündür çocuklarını beklediğini belirten Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Fatma Akkuş'ın kızı dört yıl önce dağa kaçırılmıştı.

Akkuş, “Kızımı 20 Ağustos 2015’te kaçırdılar. Songül kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor sen seviyorsun diye. 22 gündür eylem yapıyoruz, bırakmayacağız, çocuklarımızı ya ölü ya da diri getirsinler, artık ölüsüne de razıyız. Çağrımız bütün Türkiye’ye ve büyüklere bize bir çözüm ve çıkış yolu bulsunlar. Artık bu acıya son versinler” dedi.

PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre oldu
GÜNDEM
PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre oldu

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 21. gününde
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 21. gününde
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın azledilmesi için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.