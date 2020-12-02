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Gündem Annem öldü dedi asılsız trafik kazası ihbarı yaptı Ekipler saatlerce aradı
KIRIKKALE

’Annem öldü’ dedi asılsız trafik kazası ihbarı yaptı: Ekipler saatlerce aradı

Kırıkkale’de ’annem öldü’ diyerek trafik kazası ihbarı yapan bir kişi, ekipleri alarma geçirdi. Sabaha kadar yapılan aramalarda kazalı araç bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
O kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
O kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale’de dün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yukarımahmutlar köyü yakınlarında trafik kazası yaptığını ve annesinin öldüğünü, kendisinin de kolunun kırıldığını ihbar eden bir kişi ekipleri seferber etti.

  • Hemen olay yerine giden polis, jandarma ve sağlık görevlileri sabaha kadar Ankara-Samsun karayolu üzerinde kazalı araç aradı. İhbarı yapan kişiye bir daha ulaşamayan ekipler, tarım arazileri, köprü altları ile şarampol ve su kanalları gibi alanlarda arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Bölgede yapılan geniş çaplı aramalara rağmen kazalı araç bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. O kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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