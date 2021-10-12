Gündem Annesi ekmek pişirirken tandıra düştü Minik Eylül feci şekilde yaralandı
ERZURUM

Annesi ekmek pişirirken tandıra düştü: Minik Eylül feci şekilde yaralandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde ekmek tandırına düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yanan 2 yaşındaki Eylül Aydın hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 2. ve 3. derece yanık oluşan ve tedavi altına alınan küçük kızın annesi yörede bu tür kazaların çok yaşandığını belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Annesi ekmek pişirirken tandıra düştü: Minik Eylül feci şekilde yaralandı
Minik Eylül'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

İlçenin Demirci Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Siyaset Aydın, dün öğle saatlerinde ekmek pişirmek için evinin bahçesindeki yer tandırını yaktı. Anne Aydın'ın ekmek hamuru yaptığı sırada bahçeye gelen 2 yaşındaki kızı Eylül, tandıra düştü. Kızı Eylül'ü çevrede göremeyen anne Aydın, bir süre sonra dışarı çıktığında kızını bulduğu tandırdan çıkarıp 112 Acil Servisi aradı.

Vücudunda yaralar oluştu

Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Başı, sağ eli, bacak ve ayakları ile sırtında 2 ve 3. derecede yanıklar oluşan minik kızın hastanedeki tedavisi sürüyor. Siyaset Aydın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede bu tür kazalara karşı ailelerin dikkatli olmasını isteyerek, "Bahçede ekmek hamuruyla meşgulken kızım tandıra düştü. Çocuklar yerdeki tandırlara düşüyor, zeminden yüksek tandırlar yapılmalı. Çocuklar yanmasın. Kızımın çok ağrısı oluyor. " dedi.

  • Şehir Hastanesindeki imkanların çok iyi olduğunu belirten anne Aydın, Yanık Tedavi Merkezindeki doktor ve personele ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.