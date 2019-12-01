Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi: Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü

Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi’ndeki bir inşaata gelen sürücüsünün ismi açıklanmayan 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan Birgül Binen’i ezdi.

Anne Remziye Binen, ağıtlar yaktı.

Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü.

Annesi kızının giyemediği kıyafetleri olay yerine getirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle göz yaşına boğuldu. Bazı kişiler de şoförün kaçtığını düşünerek beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı.

Küçük kızın giymediği kıyafetler üstüne serildi.



KIYAFETLERİNİ ÜZERİNE ÖRTTÜ

Birgül’ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında göz yaşına boğuldu. Daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

Polis, beton mikserin altında araştırma yapıyor.



Mahalledeki bazı çocuklar da olanlardan habersiz, oyun oynamaya devam etti.

Birgül Binen’in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.