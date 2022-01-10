Annesi öldü babası bakmadı: Engelli Suna'yı 4'üncü çocukları olarak sahiplendiler

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi'nde mobilya ustası Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocukları Suna, 2 yaşındayken havale geçirince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi. Annesi Ayşe Eser 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince, Suna, babası Mehmet Eser ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi. Mehmet Eser, Suna’yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Eser, kızını aileye teslim ettikten sonra mahalleden taşınıp, kayıplara karıştı. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi.

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SUNA, 4'ÜNCÜ ÇOCUKLARI OLDU



Suna'ya annesini kaybedene kadar da ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Hadiye Tuna, artık onun da kendisinin bir evladı olduğunu, 3 çocuğundan ayırt etmediğini ifade etti. Hadiye Tuna, "Suna bize ilk geldiğinde hiçbir tepki vermiyordu. Biz Suna'yı gerek özel eğitime götürerek, gerek devamlı konuşarak tepki vermesini sağladık. Şimdi konuştuğumu da anlıyor, gülüyor, tepki verebiliyor. Annesini iki yıl önce kaybettik. Suna'nın hiç kimsesi yoktu. Gönüllü olarak ben evladım olarak kabul ettim. Artık büyüdüğü için bakımı biraz zor. Yaşı büyüdü, kilo aldı, kronik hastalığı var, tıkanma yapıyor, astım bronşiti var. Suna bizim ailemizin bir parçası oldu artık. Üç çocuğum vardı, Suna'yla birlikte artık 4 evladım var. Hepimiz çok seviyoruz. Bedensel olarak hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor maalesef, konuşamadığı için de ağladığı zaman yemek istediğini anlayabiliyorum artık. Her ihtiyacını da severek, isteyerek, gönülden yapıyorum" dedi.

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'KARDEŞİM OLDU'



Geçirdiği iş kazası sonucu bir eli zarar gören tekstil işçisi Ramazan Tuna, Suna'ya tüm aile olarak sahiplendiklerini belirterek, "O artık bizim çocuğumuz oldu" dedi.

Tuna ailesinin oğulları vatani görevini yapan Serdar, eğitimlerini sürdüren Bilge ve Feyza da Suna'yı kardeşleri gibi sahiplendi. Ailenin küçük kızı Feyza Tuna (16), Suna'nın gelmesiyle evlerindeki mutluluğun daha arttığını belirterek, "Suna ile aramız çok iyi, iyi ki evimize geldi öz kardeşim gibi. Benim kardeşim oldu. Çok seviyorum onu. Eve geldiğim de onunla zaman geçiriyorum. Konuşuyorum ve o da çok mutlu oluyor, gülerek bana tepki veriyor" diye konuştu.



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FOTOĞRAF 9 Kentte, mobilya sektöründe çalışan Güven Arslan ile Sibel Aslan (26) çiftinin geçen hafta erkek bir çocukları dünyaya geldi. Çocuklarının cinsiyetini öğrendikten sonra 'Rüzgar' adını vermeyi düşünen çiftten Güven Arslan, bu kararından vazgeçip, oğluna 'Vikingler' dizisinin başkarakteri, geleneksel kaynaklara göre Danimarka ve İsveç kralı olan Ragnar Lodbrok'un ismini koydu. Diziyi çok sevdiğini ve başkarakter Ragnar Lodbrok'un gerçek hayatının kendisini etkilediğini belirten Arslan, bu durumda çok mutlu olduğunu söyledi. Güven Arslan, \"Eskiden beri Viking filmlerini, çizgi filmlerini izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ragnar'ın filmdeki karakteri, hayatı çok hoşuma gitmişti. Harikaydı, çok beğenmiştim. Aynı zamanda çok yakışıklıydı. İzlerken de hayal ediyordum. 'Acaba benim de böyle bir oğlum olsaydı, karizma olsaydı' diye düşünüyordum. Ağabeyim ile isim konusunu konuşuyorduk. Ragnar'a müsaade edilse ismini 'Ragnar' bırakabileceğimi söyledim, o da olabileceğini belirtti. Daha sonra ağabeyim nüfus memuru olan bir arkadaşını aradım. O da 'W, X ve Q' harfi olmadığı sürece sıkıntı olmayacağını söyledi. Bu haberi alınca çok sevindim\" dedi. 'NORVEÇ'TE RAGNAR İSMİ ÇOK POPÜLER'<br><br>Nüfus Müdürlüğü dönüşü eşinin bu duruma inanmadığını ifade eden Arslan, \"Şok oldu. Geçici kimliği gösterince inandı ama kendisinin çocuğa 'Rüzgar' diye sesleneceğini söyledi. Hatta büyük kızım da annesinin etkisiyle 'Rüzgar' diyor. Ragnar, gerçek bir karakter. İki eşi olmuş, ilk eşi Lagerta. O da Ragnar gibi büyük bir savaşçı. En büyük kadın savaşçılardan biriymiş. Norveç'te Ragnar ismi çok popüler. Ama herkese bu isim verilmiyormuş. Devletten izin alınması gerekiyormuş. Bir Viking hayranıydım. Viking ailesi olarak Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum\" diye konuştu. 'BAŞTAN BERİ RÜZGAR İSMİNİ VERMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK'<br>2’si kız 3 çocuk annesi Sibel Arslan da 'Ragnar' ismini ilk duyduğunda çok şaşırdığını belirterek, \"Çünkü baştan beri 'Rüzgar' ismini düşünüyorduk. 'Rüzgar' demek istediğimi söyledim. Kimlikte görünce şok oldum. 'Sen çok sevdiğin için Ragnar olarak koyabilirsin' dedim. Diziyi ben de arada çocuklardan vakit kalınca eşimle izliyorum. Çok güzel bir dizi ama eşim hayranı olduğu için tekrar tekrar izliyor\" ifadelerini kullandı. Yeni doğan bebeğine Viking Kralı Ragnar'ın ismini verdi Viking Kralı Ragnar Diyarbakır’da doğdu: 'Viking ailesi olarak Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum' Diyarbakırlı Güven Arslan (34), yeni doğan oğluna, hayranı olduğu, bölümlerini tekrar tekrar izlediği 'Vikingler' dizisinin başkarakteri Ragnar Lodbrok'un ismini verdi. Küçük yaşlardan beri Vikingler ile ilgili bütün filmleri izlediğini belirten Arslan, "Ragnar'ın filmdeki karakteri, hayatı çok hoşuma gitmişti. Harikaydı, çok beğenmiştim. İzlerken de hayal ediyordum; acaba benim de böyle bir oğlum olsaydı, karizma olsaydı. Viking ailesi olarak Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum" dedi.

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