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İSTANBUL

Annesini bekleyen çocuğa yumruk atıp yoluna devam etti

İstanbul Eyüp Sultan'da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen bir çocuk, tanımadığı birisinin yumruklu saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Haber Merkezi İHA
Annesini bekleyen çocuğa yumruk atıp yoluna devam etti
Darp raporu alındı
Annesini bekleyen çocuğa yumruk atıp yoluna devam etti
Olay anı

Eyüp Sultan Rami Cuma Mahallesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Melih Kahya, annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi. Annesi alışveriş yaparken yanında bekleyen Melih Kahya’ya tanımadığı bir şahıs yumruk ile vurdu. Kafasına gelen yumruklu saldırı sonrası ne olduğunu anlamayan küçük çocuk yaşananları annesine anlattı.

Saldırgan kameralara yansıdı

Annesinin yanında beklediği esnada tanımadıkları bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan çocuğun o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde annesinin yanında bekleyen çocuğa yaklaşan şahsın yumrukla çocuğun kafasına vurduğu görüldü. Şahsın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi de görüntülere yansıdı.

Çocuğa yumruk atıp yoluna devam etti

Oğlunun tanımadığı bir kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Zekiye Kahya, “Başka bir şey ile ilgileniyordum çünkü alışveriş yapıyordum. Çocuğumun istediği bir ürünü almak istiyordum. O anda çocuğuma vurulduğunu görünce, çocuğuma ‘Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun?’ dedim. Çocuğum ‘Anne bir şahıs bana vurdu, neden vurdu bilmiyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

Darp raporu aldılar

Olayın içine dert olduğunu belirten anne Zekiye Kahya, “Ben çocuğumla ilgilenirken şahsın gittiğini gördüm. Sonra çocuğumu aldım eve gittim. Bu benim içime dert oldu. Geri geldim mağazaya girdim. Mağazaya benim kamera görüntülerine ihtiyacım var dedim. Ben bunları alıp, bu şahsın yakalanmasını istiyorum ve dava açmak istediğimi ilettim. Teşekkür ederim kendilerine beni kırmayıp kamera görüntülerine yardımcı oldular. Gittim karakola, karakol da 1-2 saat bekletti. Sonrasında benden çocuk için darp raporu istediler. Darp raporu için hastaneye gittim. Hastaneden darp raporu için taramalardan geçtik. Sabah rapor gelince alırsınız dediler. Sabah gittim raporu aldım tekrar karakola gittim. Şu anda elimde göstermiş olduğum ifademdir. Elimdeki ifademdir. Çocuğumun kafasına vurulduğuna dair verdiğim ifademdir. Bu şahsın bulunmasını istiyorum. Şahıs bulunsun cezası neyse çeksin, bir başka ananın ve evladın canı ile yüreği yanmasın” dedi.

"Korktum, gözlerim karardı"

Saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Melih Kahya yaşadığı korku dolu o anları anlattı. O esnada korkudan gözlerinin karardığını ifade eden Kahya, “Ben makinenin içine sokmuştum elimi, tam o sırada adam geldi. Kafama vurdu. O an ne oluyor ben şaşırdım. Annem de benim kafamı ovalıyordu tabi acısı geçsin diye. Ben o zaman ne oldu hiç fark etmedim. Korktum, gözlerim karardı” ifadelerini kullandı.

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