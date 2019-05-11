Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Annesini öldüren katilin akıl sağlığı raporu tamamlandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

Annemin içine şeytan kaçtı öldürdüm diyen katil evlat akıllı çıktı

Annesini öldüren katilin akıl sağlığı raporu tamamlandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde annesi Şükriye Yılmaz’ı (56) ‘içine şeytan kaçtı’ diyerek, başını duvara vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Tayfun Yılmaz (27), Yargıtay'ın kararı, 'akli dengesinin araştırılmasını' isteyerek, bozmasının ardından İstanbul Tıp Kurumu'nca yapılan muayenede ‘akıllı’ çıktı.

Haber Merkezi DHA
Olayın duyulmasının ardından evin önünde biriken komşular.
Olayın duyulmasının ardından evin önünde biriken komşular.

Son sözünde “Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diyen Yılmaz, yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Vani Mehmet Mahallesi Nur Sokak'taki evde 5 yıl önce meydana geldi.

Mühendislik bölümünde okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan Tayfun Yılmaz, olay günü annesi Şükriye Yılmaz ile yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında 3 arkadaşı ile birlikte alkol almaya başladı. Bir ara alt kattaki eve inen Yılmaz, arkadaşlarıyla alkol almasına tepki gösteren annesi Şükriye Yılmaz ile tartışmaya başladı.

Komşular polise haber verdi

Yılmaz annesini, başını duvara vurarak, öldürdü. Cinayet komşuların polisi araması üzerine ortaya çıktı.

  • İhbar ile eve gelen polis, annenin cansız bedenini buldu. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı arkadaşlarının evinde yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tayfun Yılmaz ilk ifadesinde, “Annem büyü yapıyordu. Bu yüzden onu iblis, şeytan gibi gördüm ve duvara vura vura öldürdüm. Ne yaptığımın farkında değildim. Daha sonra alkol alıp Okan isimli arkadaşımın evine gidip, saklandım” dedi. Bu ifade üzerine Okan Y. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tayfun Yılmaz tutuklanırken, Okan Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Annesini öldüren tayfun Yılmaz.

"Annemi öldürme kastım yoktu"

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Tayfun Yılmaz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 'sanığın akli dengesinin araştırılması' gerektiğini bildirerek, bozdu. Yeniden görülen davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katılan tutuklu sanık Tayfun Yılmaz son söz olarak, “Annemi öldürmem bir kaza sonucuydu. Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Okan Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

REKLAM

Öldürülen kadının cansız bedeni evden çıkarılırken.

Akıllı çıktı

  • Mahkeme sanık hakkında İstanbul Tıp Kurumu'nca akli dengesinin yerinde olduğu yönünde verilen raporun dava dosyasına ulaştığını belirterek, Tayfun Yılmaz’ı yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren makhekeme öldürülen Şükriye Yılmaz’a tekme attığı iddiasıyla suçlanan ve ilk yargılamada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Okan Y. hakkında ise suçun şikayete bağlı olması nedeniyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

Sarıyer'de silahlı saldırı
GÜNDEM
Sarıyer'de silahlı saldırı
Orta Doğuya yığınak

Orta Doğu'ya yığınak

​Savaş gemisi ve Patriot hava savunma bataryası gönderiyor.
Havadan tespit edildi

Havadan tespit edildi

Kural ihlali yapanlara ceza kesildi.
Dolar hamlesi

Dolar hamlesi

​Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 30'a indirildi.
Aramalar<br>yeniden başladı

Aramalar
yeniden başladı

Uçuruma düşen AA muhabiri için ekipler seferber.
Trabzonspor'a geliyor

Trabzonspor'a geliyor

Transferi bordo-mavili futbolcu açıkladı.
Üstü kapalı tehdit

Üstü kapalı tehdit

Trump'tan Çin'e: Kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz.
Meteoroloji<br>saat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Merkez Bankası'nın hamleleri oyunları bozdu.
İstanbul<br>takvimi hazır

İstanbul
takvimi hazır

Takvime göre seçim süreci bugün başladı.
Türkiye'yi <br>şikayet ediyor

Türkiye'yi
şikayet ediyor

Mesajlarını iç kamuoyundan çok Batı'ya veriyor.
AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

İstanbul seçimleri için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Bu neyin hazırlığı

Bu neyin hazırlığı

ABD'de İran'a yönelik tehditler ve hazırlıklar artıyor.
HDP'nin<br>kayyum rövanşizmi

HDP'nin
kayyum rövanşizmi

Sur'da 145 işçinin görevine son verilmişti.
CHP mescide<br> izin vermedi

CHP mescide
izin vermedi

7 kez önerge sunuldu ama adım atılmadı.
Almanlar<br>inşaatı bitiremiyor

Almanlar
inşaatı bitiremiyor

İstanbul Havalimanı hakkında kara propaganda yapıyorlardı.
PKK'dan<br>Ekrem'e tam destek

PKK'dan
Ekrem'e tam destek

PKK, 31 Mart'ta verdiği desteği 23 Haziran'da da sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.