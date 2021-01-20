Gündem Annesinin evlenmesini kabul etmedi Önce ekmek bıçağıyla rehin aldı sonra teslim oldu
İSTANBUL

Annesinin evlenmesini kabul etmedi: Önce ekmek bıçağıyla rehin aldı sonra teslim oldu

Üsküdar'da anne ve babası boşandıktan sonra, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Polislerin ikna edemediği kişiyi, olay yerine gelen annesi teslim olmaya ikna etti.

Haber Merkezi DHA
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu.
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu.

İsminin Cesur olduğu öğrenilen bir kişi, anne ve babasının boşanması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

  • Bir müddet sonra annesinin başka biri ile evlenmesini kaldıramayan Cesur adlı şüpheli, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular polise haber verdi.

DHA
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu.

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ANNESİ İKNA EDİNCE TESLİM OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı kadını rehin alan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ancak şüpheli ısrarla annesinin eve gelmesini istedi. Polis ekipleri annesini ekip otosu ile olay yerine getirdi. Annesinin geldiğini gören şüpheli kapıyı açarak teslim oldu.

AA
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu.
  • Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Rehin alınan yaşlı kadın ise olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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