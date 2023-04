Antakyalı çocuklar 23 Nisan’ın özel misafiri olacak

Her yıl Şile’de büyük coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bu yıl 150 depremzede çocuk ve aileleri de katılacak. Marina mevki etkinlik alanında düzenlenecek olan ve birbirinden eğlenceli atölye ile etkinliklerin yer alacağı şenlikte Antakya’dan gelen çocuklar doyasıya eğlenecek. 23 Nisan coşkusuna depremzede çocukların da katılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu yıl düzenleyeceğimiz 23 Nisan şenliğimiz bizler için farklı bir anlam ifade ediyor. Antakya’dan gelecek olan çocuklarımız ve ailelerini hem ilçemizde misafir edeceğiz hem de onları 23 Nisan coşkusuna ortak edeceğiz. Tüm çabamız çocuklarımızın yüzünün gülmesi, onların mutluluğu ve geleceği için. Bu zor süreci atlatırken yanlarında olmaya söz verdik. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm bizim için ömre bedel” diye konuştu.

Şile Belediyesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan aşevi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların da yanında. Tüm ilçe kapsamında Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek götüren şevi, önce gönülleri doyurdu. Şile Belediyesi mobil ekipleri her gün 130 haneye sıcak yemek ulaştırarak, vatandaşların evlerine yemek götürüyor.

Şile Belediyesi her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen Ramazan ayı gezilerine bu yıl da büyük bir katılım ile devam ediyor. İstanbul’un kadim camilerini kapsayan ve 2 farklı rotada gerçekleşen gezilerde Şileli vatandaşlar, Çamlıca Camii, Hz. Yuşa Türbesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret ederek ibadet etme fırsatı buluyor. Şile Belediyesi personelleri rehberliğinde ücretsiz gerçekleştirilen Ramazan gezileri hafta sonları da dahil olmak üzere her gün düzenleniyor. Şileli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ramazan gezilerine 7’den 70’e her yaştan vatandaş katılıyor.