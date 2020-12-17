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Gündem Antalya açıklarına demirlemişti Oruç Reis yeni görev bekliyor
ANTALYA

Antalya açıklarına demirlemişti: 'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

Antalya açıklarına demirlemişti: 'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

Antalya Limanı'nda, bir süre ikmal ve bakım için demirli kalan, birkaç gün önce ise Antalya açıklarına demirlenen sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için yeni görev bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Oruç Reis
Oruç Reis

Sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX duyurusu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin daha önce ilan ettiği NAVTEX duyuruları kapsamında Akdeniz'de farklı zamanlarda göreve çıktı.

Görev bitiminde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirlenen, aralıklarla bakımı yapılan ve cihazları test edilen 'Oruç Reis', daha sonra Antalya açıklarında demirlendi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan 'Oruç Reis'in yakınlarında ise Sahil Güvenlik botu ile bekleniyor.

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