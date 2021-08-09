Antalya Akseki'deki yangından etkilenenlerin anlattıkları alevlerin büyüklüğünü ortaya koyuyor: Cehennem çukuru gibiydi

Mahallede 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, havadan ve karadan 9 gün süren müdahale sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, bir yandan da yaraların sarılması için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma sürerken evi yanan vatandaşlar için de konteynerler kuruluyor.

Ekipler bölgedeki çalışmaları drone ile havadan görüntüledi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak da tahliye edilen vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

AA

"Jandarmamız, mahalleliyi, yolun kenarlarına su tutarak, alevlerin içinden çıkardı"

Mahalle sakinlerinden Ayşe Şen (63) yangın olduğunu duyunca uyandıklarını, o geceyi Akseki ilçe merkezinde geçirdiklerini söyledi.

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"Baktım alevler çok hızlı geliyor. Evden çıktık, karşıya geçtik. Döndüm bir baktım, evimize alevler ulaşmış, yanıyor. Sabah döndüğümde evimin enkazı vardı" diyen Şen, "Mahallenin meydanında ağabeyimi gördüm. 'Ağabey, yengemi al çık, eşyaları alacağım diye uğraşma' dedim. Kısa süre sonra askerler geldi. Allah razı olsun jandarmamız, mahalleliyi, yolun kenarlarına su tutarak, alevlerin içinden çıkardılar. Her yeri alev kaplamıştı." ifadesini kullandı.

İki evinin yandığını anlatan Şen, anılarının, emeklerinin kül olduğunu dile getirdi.

Ömrünün sahip olduğu evleri yaptırabilmek için çalışmakla geçtiğini anlatan Şen, "Hasat ettiğimiz buğdayımız da yandı. Ama herkes yardım getiriyor. Devletimiz evlerin yenisini yaptırıyor. Konteyner evler veriyorlar. Türkiye'nin dört bir köşesinden yardım geliyor. Biz bu afeti gördük, Allah başka kimseye göstermesin." diye konuştu.

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AA

"Cehennem çukuru gibiydi"

Mahalle sakinlerinden Ali Yiğit ise bağ evinde eşiyle üzümleri korumak için domuz nöbetindeyken alevlerin ağaçların tepesine çıktığını gördüğünü söyledi.

Koşarak mahalleye ulaştıklarını aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Kıvılcımlar rüzgarla uçuyordu. Bir yerde alevlerden korunmak için eğilerek geçtik. Üç dakika sürmedi alevler mahalleyi sardı. Arazözler, ekipler vardı. Kontrol altına alınacak gibi değildi. Konağın arkasına kadınları topladık, araçlara doldurduk Kepez'e sevk ettik. Jandarma geldi, bizi Kepez'e taşıdı. Allah razı olsun, bizi alevlerden kurtardılar. Bizim mahalleden Aygır Deresi'ne sıçrayan alevler 10 dakika sürmedi dağın tepesinden Manavgat'a sıçradı, oranın da mahallelerini yaktı. Hayatımda böyle bir yangın görmedim. Biz çok yangın gördük, tırmıklarla da söndürürdük ama bu öyle değildi. Alevler ağaçların tepesinde uçuyordu, cehennem çukuru gibiydi. Ayağımızda bir pantolon, ayakkabıyla kaldık, ağaç motorum her şeyimiz yandı. Alevlerden alamadık."

AA

Devletin tüm imkanlarıyla yangının söndürüldüğünü belirten Yiğit, kendilerine içinde eşyaların olduğu konteynerlerin verildiğini, evlerinin de yenisinin yapılacağını söyledi.

Mahalle sakinlerinden 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in o gece vefat ettiğini hatırlatan Yiğit, "Hanımını arabaya bindirdim. 'Amca nerede?' dedim, 'Evin önüne inmişti.' dedi. Herkes kendi canının derdine düşmüştü. Allah rahmet eylesin, amcayı kaybettik. Bakanlarımız, devletin tüm kurumları, Türkiye'nin dört bir tarafından duyarlı vatandaşlar geldi. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, her şeyi getirdiler." ifadesini kullandı.

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AA

"Kaymakamı arayıp, 'Bizi kurtarın' dedim"

Kepezbeleni Mahalle Muhtarı Mehmet Uyar ise poyrazın etkisiyle o gece alevlerin çok kuvvetli olduğunu, kaymakamı arayarak "Bizi kurtarın." dediğini kaydetti.

Jandarma ekiplerinin kendileri için seferber olduğunu belirten Uyar, "Komutanlar, yaşlıları kucaklayarak arabalara taşıdılar. Köyü boşalttık. 86 ev yandı, cami ve 4 ev kaldı." dedi.

Mahallenin yeniden kurulacağını aktaran Uyar, "Evlerimizin yenisi yapılana kadar içinde her şey olan konteynerlerin anahtarlarını teslim ettiler. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik, devletimiz tüm birimleriyle gece gündüz yanımızdalar, hizmet ediyorlar." diye konuştu.

OYNAT 00:49 Orman yangınında hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel'in oğlu: Bu ülkenin bütünlüğünü bozamayacaklar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yüksel'in oğlu, Bakan Kurum'a “Bizim inancımız tam. Şunu bilsinler ki ormanlarımızı yaksınlar her şeyi yapsınlar ama bu ülkenin bütünlüğünü bozamayacaklar. Bunu idrak edemediler ama edecekler. Allah'ın izniyle bu ülkenin çocukları, gençleri ve yöneticileri onlara pabuç bırakmayacaktır. Herkese sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. “ dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Manavgat ilçesinde 10 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ilk gününde en fazla etkilendiği Kalemler Mahallesi’nden alevlerin esiri oldu. Mahallede değim yerindeyse yeşil hiçbir şey kalmadı. Yangın evler kadar, hayvanları da etkiledi. Arıcılığa da elverişli olan bölgede bir çok arı kovanları da yandı. Kalemler Mahalle merkezinin hemen yakınında 100 kovanlı arılığı bulunan Güven Karagöl’de yangına mesai de yakalandı. Haber alır almaz iş yerinden arılarının yanına gelen Karagöl, alevlerin 50 metre kadar arılığına yaklaştığını görünce bölgeyi üzüle üzüle terketmek zorunda kaldı. Kısa sürede alevlerin arılığına girdiğini gören, kovanlarının yanışını karşı yoldan izledi. Arılarını Allah’a emanet edip, mahalleden çıkan Karagöl, ertesi sabah umutsuz şekilde simsiyah olan arılığına geldi. 100 kovanından 80’inin yandığını gören ve büyük üzüntü yaşayan Karagöl, 20 kovanından arıların girip çıktığını görünce büyük sevinç yaşadı. Hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşayan Karagöl, alevlerin sardığı arılığında 20 kovanının sağ kalmasını Allah’ın bir nimeti olarak nitelendirdi. Sevdamı kaybetmiş gibi üzüldüm <br><br> Turizm sektöründe çalışan 47 yaşındaki Güven Karagöl, olay günü mesaide olduğunu ve bölgeden dumanların yükseldiğini görünce hemen arılığının yanına gelmeye çalıştığını söyledi. Arı kovanlarını götürmek için arkadaşlarını kamyonetle gelmesi için aradığını anlatan Karagöl,“ Ama yangın 15 dakikada, 2 kilometreden buraya geldi. Kendimi zor kurtardım, burayı zor terkettim. Arılarımı bırakmak zorunda kaldım. Bir kişi sevdasını kaybettiğinde nasıl üzülürse bende öyleyim. Etrafımda hem doğa hem arılarım kayboldu” diye konuştu. Arılığım alevler içinde kaldı <br><br> Yangının arılığına 50 metre yaklaşıncaya kadar bölgeden gitmediğini anlatan Karagöl, “Hemen buradan çıktım karşıya geçip arılığıma baktım, yangın geliyordu. Allah’a emanetsiniz dedim. Yapacağım bir şey yoktu. Kısa süre içinde alevler geldi arılığım yanıyordu, sadece seyredebildim... 6 senelik birikimim, bu seneki emeğim yandı. 100 kovanımdan 80’i arılı şekilde kovanıyla yandı. Ama ben yangının altı bölümüne insem de bölgeden gidemedim hep arılığıma baktım. Yangın geçer mi, arılığıma girer mi girmez mi diye düşündüm. Ama ben arılığıma alevlerin girdiğini görmüştüm. Hepsi yandı bu iş bitti dedim. Alana girmemize izin vermediler ve ayrılmak zorunda kaldım” dedi. Allah’ın takdiri <br><br> Ertesi gün sabah erkenden arılığına koştuğunu dile getiren Karagöl, ”Gün yeni ağarıyordu. Baktım birkaç kovanımdan arı çıkıyor. İçinde yanmayanları vardı. Baktığımda 20 kovanım bana kalmış, ama 80’i içinde arı ve balıyla olduğu gibi yanmıştı. Simsiyah bir doğanın içinde bu iş bitti demiştim artık yapamam, umutlarım bitti demiştim.. O alevleri gördükten sonra burada hiçbir şeyin canlı kalamayacağını düşünmüştüm. Umudum bitmişti. Bu 20 kovan bana umut oldu. Bu Allah’ın takdiri. Bu doğanın katledilmesi, bu kadar canlının ölmesinin hesabını kim verecek” diye konuştu. Umut olacak <br><br> Yanan kovanlarının metallerini gözyaşları içinde temizleyip aktardığını ifade eden Karagöl, “İçimde bir üzüntü vardı. Metal yığını oldu gitti hepsi. Bu yanan alandan sağ çıkan 20 kovan arım bana yeniden umut olacak” dedi. Öte yandan, arılığın yanmadan önceki doğası ve yeşil hali Karagöl’ün cep telefonu kamerasında hatıra olarak kaldı. Yangının vurup geçtiği Kalemler Mahallesi’nde 100 arı kovanından, 80’i yandı Yangının vurup geçtiği Kalemler Mahallesi’nde 100 arı kovanından, 80’i yandı Yangının vurup geçtiği Kalemler Mahallesi’nde 100 arı kovanından, 80’i yandı Yangının vurup geçtiği Kalemler Mahallesi’nde 100 arı kovanından, 80’i yandı Allah'a emanet edip mahallesini terk etti: Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında en büyük yıkımı yaşayan Kalemler Mahallesi'nde arılığı alevler içinde kalan Güven Karagöl'ün 80 arı kovanı yandı, 20'si alevlerin arasında sağ kaldı. Simsiyah doğa içinde 20 kovanının yanmamasının Allah'ın bir nimeti olarak niteleyen Karagöl, “80 kovanımın demirlerini gözyaşları içinde yanarak topladım, kalan 20 kovan umudum olacak” dedi.

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FOTOĞRAF 19 Antalya'da 28 Temmuz'da çıkan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı. Manavgat'ta başlayan yangın, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya sınırlarındaki mahallelerde de etkili oldu. Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle günde ortalama 1650 sortiyle havadan su atılan yangında; 5 ilçedeki 48 mahalle büyük zarar gördü. 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 bina da hasar aldı. Yangından 770 kişi ve görevli etkilendi; 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de 'yangın çıkarmak'tan tutuklandı. Manavgat merkezli büyük yangın, dün saat 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, 220 saatte söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmalarına başladı. ALEVLE MÜCADELENİN KAHRAMANLARI <br><br> Yangına destek için Diyarbakır'dan Yalova'ya ülkenin dört bir yanından Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan orman işçileri, ailelerini, yaşamlarını geride bırakıp söndürme çalışmalarına katılmak için arazözleriyle bölgeye geldi. Orman işçileri, yangının en yoğun olduğu noktalarda gözlerini kırpmadan, canlarını hiçe sayarak, günlerce uykusuz ve yorgun, kilolarca ağırlıkta hortumları kucaklayıp alevlerin arasına girdi. ARAZÖZLERİ EVLERİ GİBİ <br><br> 220 saat alevlerle savaşan orman işçileri; 3,5, 5, 9 ve 12 ton su kapasiteli ve uçurumların kenarından dahi korkusuzca geçtikleri arazözlerini de evleri olarak kullandı. Günün büyük bölümünde çalışan işçiler, gece saatlerinde boşluk olursa arazözün üzerinde veya buldukları taşın üzerinde az da olsa uyuyup dinlenmeye çalıştı. Yangına müdahale ile geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla yanlarındaki kumanyalarla arazözün üzerinde kahvaltılarını yapan kahramanlar, duş almak veya kıyafetlerini yıkamak için arazözün içerisindeki suyu kullandı. 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ <br><br> Karabük'ten müdahale için gelen Cihan Toşur'un yangında yaralanan kolunu sarıp görevine dönmesi, işçilere büyük motivasyon kaynağı oldu. Yangına müdahale sırasında yanan arazözün içinde kalarak hayatını kaybeden Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş için ise büyük üzüntü yaşandı. Ancak yaşadıkları üzüntü, orman işçilerini mücadelelerinden vazgeçirmedi. 'GEÇİCİ İŞÇİ' OLARAK ÇALIŞIYORLAR <br><br> Zaman zaman kendilerini merak eden aileleriyle yangının devam ettiği dağların zirvesinde cep telefonları çektiği takdirde görüşebilen işçiler, o anlarda yakınlarını teselli etti. Yangınlarda büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek mücadele eden işçilerin en büyük sorunu ise 'geçici orman işçisi' sıfatıyla çalışıyor olmaları. Yangına müdahale eden işçilerin çoğu 5620 sayılı kanuna göre 'geçici işçi' sıfatıyla 9 ay 29 gün çalışıyor. Çalışmadıkları süre zarfında ailelerini geçindirebilmek için gündelik işlere giden işçilerin en büyük isteği ise kadrolu olarak 12 ay boyunca çalışmak. '1 AĞACI KURTARMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK' <br><br> Yangına müdahale için Isparta'dan gelen Servet Ünal, “Ben 3 gündür buradayım. Diğer arkadaşlarım daha önce buraya gelmişlerdi. Yoruldukları için onları dinlendirmek için biz geldik. Yoğun bir şekilde mücadele verdik. Uyku durumumuz 3 günde en fazla 1,5 saat oldu. Sabaha kadar ateşe müdahalede bulunduk. 1 ağacı kurtarmak bizim için büyük bir mutluluk. Ateşin büyümesini engelleyince gurur duyuyoruz dedi. 'GÜNLERİMİZ UYKUSUZ VE YORGUN GEÇTİ' <br><br> Gölhisar'dan görev için Manavgat'a gelen İbrahim Avcı da “8 gündür burada yangınla mücadele ettik. Günlerimiz genelde uykusuz, yorgun geçti. 1 ağaç, 1 can kurtarmak için elimizden geleni yaptık. 10 dakika, yarım saat, bazen 1 saat uyuyabildik, o kadar. Ailemizden uzaktayız. Onlar da televizyonlardan takip edebildikleri kadarıyla biliyor. Ailelerimizde endişe ve korku hakim. Bazı yerlerde telefon çekmiyor, haber alamayınca telaşlanıyorlar. Fırsat buldukça mücadele ne kadar el verirse onları da aramaya çalıştık diye konuştu. SESİ TİTREYEREK AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ <br><br> Kızıldağ'daki yangın sırasında arazözün üzerinde oturan orman işçisi Hüseyin Özyalçın, uzun süredir görüşemediği ailesini arayarak, hasret giderdi. Özyalçın, eşine ve çocuklarına nasıl olduklarını sorduktan sonra eşi yangının ne zaman biteceğini sorunca sesi titreyerek, İnşallah bir an önce biter cevabını verdi. Özyalçın, bu görüşmeden kısa süre sonra ise yangının bittiğini müjdeledi. Özyalçın, telefonu kapatmadan önce de ailesine onları çok özlediğini söyledi. 'SÜREKLİ TETİKTEYİZ' <br><br> Orman işçisi Hakan Çetin de “10 gündür uyuduğumuz 2-3 saat uyku ama görevimiz bu tabi ki. Gece sürekli tetikte oluyoruz, rahat yatma gibi bir durumumuz yok. Yatabilirsek arazözün üzerinde veya taşın kenarında yatıyoruz. Özel bir yatma yerimiz yok, dağın başındayız zaten dedi. Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale için ülkenin dört bir yanından gelen orman işçileri, 220 saatte söndürülen yangın boyunca canlarını hiçe sayarak, alevlerle mücadele etti. Günlerce uykusuz ve yorgun kalan, ağır hortumları sırtlayıp, alevlerin arasına giren işçiler, taşın toprağın, arazözlerin üzerinde uyuyabildi, sabahın ilk ışıklarında arazözün üzerinde kahvaltılarını yaptı. Orman işçileri, duş almak, kıyafetlerini yıkamak için arazözdeki suyu kullandı.

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