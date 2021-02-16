​Antalya Barosu Başkanı’na tepki çığ gibi: Bu nasıl kafa

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ‘pes’ dedirtti. Topbaş’ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.
HAKARETLE GÜNDEME GELMİŞTİ
- Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı. 2016 senesinden bu yana Antalya Barosu’nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.