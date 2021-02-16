Gündem Antalya Barosu Başkanına tepki çığ gibi Bu nasıl kafa
ANTALYA

​Antalya Barosu Başkanı’na tepki çığ gibi: Bu nasıl kafa

Antalya Barosu Başkanı’na tepki çığ gibi: Bu nasıl kafa

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, cumartesi günü vefat eden Kadir Topbaş’ı çok çirkin bir ifadeyle hedef alarak, “Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’i bekliyoruz” yazdı. Balkan, tepkiler artınca da bu saygısız mesajını silmek yerine, “linç ediliyorum” diyerek üste çıkmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polat Balkan
Polat Balkan

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ‘pes’ dedirtti. Topbaş’ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi
GÜNDEM
Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi

HAKARETLE GÜNDEME GELMİŞTİ

  • Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı. 2016 senesinden bu yana Antalya Barosu’nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.

Kadir abiye veda
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ABD ile bakanlık düzeyinde ilk temas: Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
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Kaş ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası uygulandı.
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İşgalci İsrail'in Şeyh Raid Salah korkusu: Hücre cezasının 6 ay uzatılması talep ediliyor

İsrail Cezaevleri İdaresi’nin (ŞABAS-IPS) İsrail mahkemesinden, halihazırda hapis cezasını yatan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah’ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. ŞABAS’ın Şeyh Salah’ın İsrail güvenliğini tehlikeye attığını, etkin bir şahsiyet olduğu ve diğer tutukluları etkilediği yönündeki gerekçelerle böyle bir talepte bulunduğunu ifade eden Salah’ın Avukatı Halid Zabarka, “Hücre cezası bir çeşit psikolojik işkence yöntemidir. Öyle ki; Şeyh’ten hapisteyken bile korkuyorlar” dedi.

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