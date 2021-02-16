​Antalya Barosu Başkanı’na tepki çığ gibi: Bu nasıl kafa Antalya Barosu Başkanı’na tepki çığ gibi: Bu nasıl kafa Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, cumartesi günü vefat eden Kadir Topbaş’ı çok çirkin bir ifadeyle hedef alarak, “Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’i bekliyoruz” yazdı. Balkan, tepkiler artınca da bu saygısız mesajını silmek yerine, “linç ediliyorum” diyerek üste çıkmaya çalıştı.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 00:48 Yeni Şafak