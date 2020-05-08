Antalya Esnaf Odaları Birliği binasına bomba ihbarı

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 6 derece düşecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıkların doğuda 4 ila 6 derece düşmesi beklenirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yok.