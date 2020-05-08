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ANTALYA

Antalya Esnaf Odaları Birliği binasına bomba ihbarı

Antalya Esnaf Odaları binasına bomba ihbarı yapıldı. Personelin tahliye edildiği binada polis ekipleri arama yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi.

Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.

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