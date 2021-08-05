Afetin görünmeyen kahramanları

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Telekom başta olmak üzere birçok kamu kuruluşuyla iş birliği protokolleri bulunan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi telsiz operatörleri, Manavgat'taki yangın felaketinin başladığı günden beri mobil kriz merkezi, sahada görev yapan arama- kurtarma ve yangın söndürme ekiplerine kesintisiz telsiz haberleşme hizmeti veriyor.

Telsiz haberleşmesini koordine ediyorlar

Yangınların devam ettiği Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde güvenli bölgelerde AFAD'ın koordinasyonunda oluşturulan mobil kriz merkezinde görev alan TRAC üyesi telsiz operatörleri; yanan ormanlık alanlarda arama- kurtarma faaliyetlerini yürüten AFAD, Türk Telekom- Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ile diğer sivil toplum kuruluşlarının birimlerinin alevleri söndürme mücadelesini veren itfaiye ekiplerinin telsiz haberleşmesini sağlıklı sürdürebilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.

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Krizi merkezinde görev aldılar

Telsiz operatörleri; bölgede AFAD, TTAKE ve TRAC iş birliğinde sürdürülen haberleşme hizmetlerinde hayati önem taşıyan çalışmalar yapıyor. Mobil kriz merkezinde oluşturulan telsiz istasyonunda TRAC Antalya Şube Başkanı Metin Karakuzu ile telsiz operatörleri Hasan Oflaz, Nedim Aymen, Mustafa Doğan Ayhan ve Özgür Pişkin görev aldı.

FOTOĞRAF 9 Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden patlak verdi. Ekipler bu bölgede yoğun bir mücadele verirken, ikinci bir yangın ihbarı da Tavas ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde başlayan orman yangını Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi ile Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahalleleri arasındaki geniş bir bölgede etkili oldu. Orman ve belediye ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye vatandaşların verdiği destek de takdir topladı. Tanker ve saban bağlı traktörleriyle bölgeye gitmek için yola çıkan köylüler, bölgede uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla bölgeye ulamayı başaran yüzlerce vatandaş ise, kazma küreklerle yangının ortasına kadar girerek alevlere engel olmaya çalıştı. Vatandaşların büyük bir bölümü cansiperhane bir şekilde yangınla mücadele ederken, bir o kadar insan da orman kahramanları için seferber oldu. Yangından haberdar olur olmaz Denizli’nin birçok noktasından yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye yiyecek içerek ve ihtiyaç malzemesi taşıdı. Oluşturulan noktalarda jandarma ekiplerine teslim edilen yardımlar, görevliler tarafından alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırıldı. Devlet millet el ele yangınla mücadele Devlet millet el ele yangınla mücadele Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu Denizli'de binlerce vatandaş dün Buldan ve bugün ise Tavas ilçelerinde çıkan orman yangınları için seferber oldu. Yüzlerce vatandaş ellerinde kazma küreklerle yangın bölgesine koşarken, bir o kadarı da ilin dört bir tarafından orman kahramanları için yardım malzemesi taşıdı.

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Telsiz operatörleri zaman zaman da haberleşmenin güçleştiği noktalara araçlarıyla konuşlanıp, mobil telsiz cihazlarını aktarıcı röle konumunda çalıştırıyor, alevli bölgede arama kurtarma, söndürme çalışması yapan ekiplerin kriz merkezine bilgi aktarmalarının önünü açıyor.

"Telefon her noktada çalışmıyor"

Antalya'daki Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran TRAC Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakuzu, bölgede AFAD ve Türk Telekom bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren arama kurtarma birimi TTAKE yanında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun hizmet birimlerinin görev yaptığını belirtti.

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Karakuzu, telsizle yapılan kesintisiz haberleşme çalışmaları konusunda bilgiler vererek, " Afetlerde, telsiz haberleşmesi desteği verdiğimiz AFAD ve çözüm ortağı olduğumuz Türk Telekom ile birlikte çalışıyoruz. Manavgat-Gündoğmuş ilçelerinde halen devam eden yangın felaketinde de yine birlikte hizmet veriyoruz. Yangın, yüksek tepelerde ve vadi içlerinde sürüyor. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin ulaşmakta, çalışma yapmakta güçlük yaşadığı noktalar var. Telefonlar her noktada çalışmıyor, hizmet dışı kalıyor. Zaman zaman ekiplerden haber alınamıyor. Arkadaşlarımız, araçlarıyla bazı noktalarda konuşlanıyor, mobil telsiz cihazlarını aktarıcı olarak devreye sokuyor. Sahada geniş bir alanda arama kurtarma ve söndürme faaliyetlerini sürdüren birimlerin farklı frekanslarda çalışan el telsizlerinden çıkan sinyalleri de aktarıcı konumuna dönüştürülen telsiz cihazlarımız üzerinden AFAD'ın frekansına yönlendiriyor, kriz merkeziyle irtibat kurmaları sağlanıyor. Sahada telsiz üzerinden aktardığı tüm bilgiler merkezde toplanıp değerlendiriliyor" diye konuştu.

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Şube Başkanı Karakuzu, TRAC olarak alevlerin yaklaştığı evlerin boşaltılması çalışmalarına destek olduklarını da vurguladı.

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