Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış

Manavgat'ta, 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan yangında birçok ev, iş yeri, ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü. 10 günde kontrol altına alınıp, söndürülen yangında hayvanlar da etkilendi.

Tüm olumsuzluklara rağmen yerleşim yerlerini saran alevlerden kaçış hikayeleri de yangın sonrası ortaya çıkıyor. Alevlerin yok olma noktasına getirdiği Saraçlı Mahallesi'nden de yangından kaçış hikayesi çıktı.

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300 küçükbaş hayvanı kurtardı

Ramazan Tarakçı, gece saatlerinde evlerinden uzaktaki yangının mahallelerine yaklaştığını gördü. Ailesini ve yan evde yaşayan yakınlarını uyandıran Tarakçı, önce aracıyla ailesini, eşini ve çocuklarını güvenli noktaya ulaştırdı. Ardından evine dönen Tarakçı, ahırdaki 80 küçükbaşı çıkardı. Akrabalarının hayvanlarını da yanına alan Tarakçı, 300 küçükbaşla yangının olmadığı noktaya yürümeye başladı.

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Hayvanları emanet edip yangın bölgesine geri döndü

Dumandan dolayı gitmekte zorlanan hayvanlarla yaklaşık 10 kilometre yürüyen Ramazan Tarakçı, burada hayvanlarını yakınına emanet ederek, alevlere müdahale etmek için evinin yakınına döndü. Tarakçı, evinin önünde bulunan ormanlık alanda devam eden yangına su kesintisi nedeniyle ağaç dallarıyla saatlerce müdahale etti.

Bu sırada yakınlarına da hatlardaki kesinti nedeniyle ulaşamayan Tarakçı, alevlerin evini tehdit etmediğini görünce sabaha karşı hayvanlarını bıraktığı yere doğru yola çıktı. Hayvanları yakınlarıyla birlikte yanan ormanlık alanın içinden geçiren Tarakçı, 20 kilometrelik yürüyüşün ardından hayvanlar ve yakınlarıyla eve güvenle ulaştı.

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'Yangının geldiğini anlayınca hayvanları saldık'

Yangının çok hızlı ilerlediğini söyleyen Ramazan Tarakçı, “Akşamdan yangının bizim buraya geleceğini tahmin etmiştik. Gece saatlerinde yangının yaklaştığını duyduk. 15- 20 dakika içerisinde yanarak buraya kadar geldi. Yangının bize doğru geldiğini anlayınca buradan hayvanları saldık. Amcam, kardeşim ve baldızımın koyunlarını alarak buradan uzaklaştık. Orada koyunların başına birkaç kişi yerleştirip döndük. Evleri kontrol edip yangın müdahale ettik" dedi.

FOTOĞRAF 7 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 60 bin hektar alan küle dönerken, bir yandan da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Ağır hasar gören 2 bin 6 konutun yıkım işlemi sürüyor. 7 kişinin yaşamını yitirdiği afette binlerce hayvan ölürken, yaralı olanlar da gönüllüler tarafından güvenli bölgeye götürüldü. Yangında zarar gören karga, koyun, buzağı, eşek, baykuş, kaplumbağa, tavuk, kedi ve köpekler bu hastanede tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler tarafından yapılan tedavilerde hayvanlara birer de isim verildi. Gebe hayvanlar için ultrason cihazı, kan tetkikleri için laboratuvar ve mama deposu, yine alan içerisinde çadırlarda yer alıyor. Yangın nedeniyle alandan uzaklaşan bir aile, bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında durdukları yerde ağır yaralı baykuş buldu. Baykuşu alan aile, sahra hastanesine getirdi. Baykuş tedavi edilirken öldü. Baykuşun tüm bakımlarını üstlenen ve tedavi etmeye çalışan veteriner hekim teknikeri ve ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın, İsmini Merve koymuştum. Tedavi etmeye çalışıyordum. Bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında duraksayan aile bulup getirmiş, ne yazık ki kurtaramadık. Çok üzüldüm bu duruma. Bir de beni ağır yanıkla getirilen koyunun tedavi sırasında gözlerinden yaş gelmesi çok etkiledi. Burada gönüllü olarak çok sayıda arkadaşımız 24 saat boyunca destek oluyor. dedi. Sahra hastanesine gün içinde çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Ziyaretçiler, hayvanların hem bakım hem de beslenmesine yardımcı oluyor. Manavgat'ta yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Hepsi özenle besleniyor ve tedavi ediliyor Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen hayvanlar, Türkiye'nin en büyük sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

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"Onlar için çok mücadele ettik"

Yangında ailesi için endişelendiğini belirten Tarakçı, “Amcam sonra koyunların başına döndü. Burada iş bitince ben de gittim ve koyunları 15-20 kilometre yürüyerek götürdük. Yangın oraya doğru gelince tekrar yangının üst kısmından yürüyerek koyunları tekrar köye getirdik. Yanan alandan geçirerek getirdik koyunları. Bazı koyunlar bu olaydan sonra strese girdi. 1- 2 gün ilaç tedavisi yaptık. Onlar için çok mücadele ettik" diye konuştu.