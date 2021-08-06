Gündem Annesini 600 metre sırtında taşıyıp yangından kurtardı
ANTALYA

Annesini 600 metre sırtında taşıyıp yangından kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının ikinci gününde, 2 kişinin hayatını kaybettiği Değirmenli Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz (47), annesi Hatice Yılmaz'ı (81) yaklaşık 600 metre dağlık alanda sırtında taşıyıp kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber: Annesini 600 metre sırtında taşıyıp yangından kurtardı
Hasan Yılmaz (47), annesi Hatice Yılmaz'ı (81) yaklaşık 600 metre dağlık alanda sırtında taşıyıp kurtardı. ​

Manavgat'taki orman yangınının ikinci günü, Kepezbeleni ile aralarında bir dağ bulunan Değirmenli Mahallesi'ne alevler, saat 01.00 sıralarında ulaştı. Kimsenin yangının mahalleye gelebileceğini beklemediği 29 Temmuz gecesi, evlerinden çıkamayan Osman (53) ve Şehri Gardaş çifti hayatını kaybetti. Aynı mahallenin Delioğlanlı mevkisinde Hasan Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz'ın uyandırması sonucu, iki çocuğu ve annesi Hatice Yılmaz ile birlikte yangından kaçarak kurtuldu.

DHA

"15 dakikada her yer ateş topuna döndü"

O geceyi anlatan Aysun Yılmaz, kendilerine uzak bölgelerdeki yangınlar nedeniyle uyuyamadığını ve çatıda oturduğunu belirterek, “Çatıda otururken bir araç gördüm, yukarı taraftan geliyordu ve o taraf dağlık, ne işi vardı oralarda bilmiyorum. Sonra dumanı hissetmeye başladım ve duman çoğaldı. Hemen eşimi, çocukları ve annemi uyandırdım. O araçtaki kişinin şüpheli bir kişi olduğunu düşünüyorum. Şüpheli olmasa mahalledeki insanları kornasıyla veya bağırarak çağırarak uyandırmaz mı? Yangından saat 01.00 gibi kaçtık ve her taraf alev topuna döndü. Bütün bunlar 15 dakika içinde gerçekleşti. Kaçmamız mucize gibi bir şeydi. Evlerin çoğu yandı ama bizim eve zarar gelmedi, ahırımız yandı" dedi.

Hasan Yılmaz annesini kurtardı.
DHA
Hasan Yılmaz annesini kurtardı.

"Annemi sırtıma alıp taşıdım"

Yangın gecesi eşinin uyandırdığını anlatan Hasan Yılmaz ise, “Ben de hemen etrafı toparladım, ufak tefek tedbirimizi aldık. Hayvanlarımızı beton ev vardı, oraya kapattım. Allah'a şükür hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yemim, samanım yandı, o da sıkıntı değil sonuçta canımızda bir şey yok. Annemi sırtıma aldım, koşarak aşağı indim. Annem sırtımdaydı, dağlık alanda koşarken dört kez düştüm. Dizim yaralandı. Yola indiğim zaman bir araba denk geldi, alev arabaya yetişiyordu. Çok hızlıydı, inanılmaz hızlıydı. 150 kadar tavuk vardı, yandı" diye konuştu.

Hatice Yılmaz
DHA
Hatice Yılmaz

'Atıver oğlum beni dedim"

Oğlunun sırtına alarak 600 metre uzaklıktaki yola kadar taşıyıp kurtardığı Hatice Yılmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Saatin kaç olduğunu bilmediğini, gelininin aşağı inerek kendisini uyandırdığını anlatan Hatice Yılmaz, şöyle konuştu:

Yılmaz ailesinin evleri yangından zarar görmedi.
DHA
Yılmaz ailesinin evleri yangından zarar görmedi.

“Ben aşağıda, bunlar yukarıda yatıyordu, gelin geldi, 'Kalk ana, sen şimdi dumandan öleceksin' dedi. Yukarı beni çıkardı. Sonra 'Ana kaçalım, yanımıza kadar geldi ateş' dedi. Aşağıya indim, 500 lira kadar param vardı, kavradım ama alamadım. Oğlum, 'Ana parayı düşünme' dedi. Vardım, çocuk koyunların yanına girdi. 'Ana, sen yavaşça adımla, yetiştim ardından' dedi. Kavağın yanına kadar indim. Çocuk sonra yetişti ve sırtına bindirdi, aşağı kadar sırtında götürdü. Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi. Sonra bir taksi geçiyordu, ona bindirdiler beni."

Manavgat'ta yangın bölgesinde ağlatan anons: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım
FOTOĞRAF 8
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İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.
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Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.
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Ekipler, yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği istedi.
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Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak. uyarısı yapıldı.
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Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak. yanıtı verildi.
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Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt. talimatı verildi.
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Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
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Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Manavgat'ta yangın bölgesinde ağlatan anons: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin, yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında uyarılara rağmen "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden" karşılığını vermesi sahadaki fedakar mücadeleyi gözler önüne serdi.

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