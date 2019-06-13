Gündem Dört gündür kayıp gencin babasının acı bekleyişi
ANTALYA

Antalya haber: Festivalde kaybolan gençten haber alınamıyor

Dört gündür kayıp gencin babasının acı bekleyişi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen müzik festivalinnin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli genci arama çalışmaları devam ediyor. Özersinci’nin babası, annesi, kız kardeşi ve arkadaşlarının da olay yerinde acı bekleyişi sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Baba Kaan Özersinci - Yıldırım Selim Özersinci
Baba Kaan Özersinci - Yıldırım Selim Özersinci

Manavgat İlçe Jandarma, JAK, SAK ve AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmasına Komandolar, arama kurtarma köpekleri ve helikopter destek veriyor. Yıldırım Selim Özersinci’nin babası, annesi, kız kardeşi ve arkadaşlarının da olay yerinde acı bekleyişi sürüyor.

Manavgat Oymapınar Mahallesi İnönü Caddesi Çatal Seherbük Mevkiinde Metacore Festival adı altında düzenlenen uluslar arası müzik festivalinin son gününde kaybolan festivalde görevli Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin aranmasında 4 günün sonunda haber alınamadı.

Kayıp ihbarının ardından bölgede Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su altı Arama Kurtarma (SAK) ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülürken, bugün Komando birliği ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü takip ve arama kurtarma unsurları karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-8 ekibi denizden Emniyet Müdürlüğü helikopteri ise havadan arama çalışması gerçekleştirdi.

Kurtarma çalışmalarını kaybolan Yıldırım Selim Özersinci’nin babası, annesi, kız kardeşi ve arkadaşları da olay yerinde takip ediyor.

Baba Kaan Özersinci, oğlunun müzikle ilgilenen, DJ’lik yapan bir genç olduğunu, bu etkinliğe de arkadaşlarıyla birlikte müzik yapmak amacıyla katıldığını söyledi.

Acılı baba, "Oğlumun kaybolduğunu yazlıkta öğrendik ve buraya geldik. Kaybolmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen hiçbir haber alamıyoruz. Burada herkes elinden geleni yapıyor. Yetkililerden bir an önce oğlumun bulunması için yardım istiyoruz” dedi.

REKLAM
Şu an mitil atılmış vaziyette

Şu an mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, Bahçeli'nin yürüteceği seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABDye S-400 ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400 ve F-35 telefonu

Bakan Hulusi Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.
İmar barışında<br> süre uzamayacak

İmar barışında
süre uzamayacak

​Bakan Kurum: İmar barışında 15 Haziran'da süre doluyor.

3 bölgeye yeni uyarı

3 bölgeye yeni uyarı

​Meteoroloji, öğleden sonra için bazı illeri uyardı.
Üç yıllık anlaşma

Üç yıllık anlaşma

​F.Bahçe, yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.
İkinci Fuat Avni yakalandı

İkinci Fuat Avni yakalandı

'Kaç saat oldu' hesabının yöneticisi gözaltında.
Kurtarıcı<br>gemilere ceza

Kurtarıcı
gemilere ceza

​İtalya'da göçmenlere tanınan haklar kaldırılmıştı.
Bahreyn'deki çalıştaya boykot

Bahreyn'deki çalıştaya boykot

'Yüzyılın Anlaşması' planının ilk organizasyonu.
Asla tevessül edilmeyecek

Asla tevessül edilmeyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar.
TSK gözlem noktasına havan saldırısı

TSK gözlem noktasına havan saldırısı

​Suriye rejim güçlerinin saldırısında 3 askerimiz yaralandı.
En zengini <br>belli oldu

En zengini
belli oldu

Türk asıllı futbolcu da en çok kazananlar listesinde.
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
Gündem

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

48 ile yağış uyarısı
Gündem

48 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.