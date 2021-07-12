Gündem Nakil kollarını görünce Ne zaman çalışacak hocam diye sordu
ANTALYA

Nakil kollarını görünce 'Ne zaman çalışacak hocam' diye sordu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, iki hafta önce çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır (34), operasyondan 48 saat sonra nakil kollarını ilk kez gördü. Ayılmazdır'ın, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a ilk sorusu ise "Ne zaman çalışacak hocam" oldu.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber... Nakil kollarını görünce Ne zaman çalışacak hocam diye sordu
Yavuz Ayılmazdır, ameliyattan 48 saat sonra gördüğü kollarını ne zaman kullanabileceğini sordu.


Antalya'da 29 Haziran'da çift kol nakli ameliyatı yapılan

Yavuz Ayılmazdır, ameliyattan 48 saat sonra gördüğü kollarını ne zaman kullanabileceğini sordu.

'6 AY SONRA KOLLARINI KULLANACAK'

Ameliyatı gerçekleştirin Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın nakledilen kollarını ilk kez ameliyattan 48 saat sonra gördüğünü belirterek, "Elleriyle buluşması sırasında 'Ne zaman çalışacak hocam' diye sordu. Ailesi zaten yoğun bakımda tedavisi sürerken, ameliyatın hemen sonrasında görmüştü. Onların da bize hep sordukları, kollarını ne zaman kullanabileceğine yönelikti. 6 ay sonra kollarını kullanacağını söyleyebiliriz" dedi. Prof. Dr. Özkan, haftaya fizik tedaviye başlayacaklarını da kaydetti.

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Prof. Dr. Ömer Özkan
Prof. Dr. Ömer Özkan

'HIZLI İYİLEŞME BEKLİYORUZ'

Prof. Dr. Özkan, "Teknik olarak zor ancak iyileşme sürecinin daha hızlı olmasını beklediğimiz hastamızın durumu ikinci haftada çok ve çok iyi. Ömür boyu kullanacağı ilaç dozlarını ayarlıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Özkan, naklin ikinci haftasında olunduğunu belirterek, "Hiçbir negatif gelişme yok. Ameliyatın bileğe yakın bölgede olması nedeniyle iyileşmenin daha hızlı olmasını bekliyoruz. Hastamız riskli süreci sorunsuz bir şekilde aştı. Tabii ki burada bizlerin ve ekibimizin edindiği tecrübenin önemi çok. Hastamızı umulandan daha kısa süre içinde sizlerle buluşturacağız. Riskli bir dönemde böylesine zorlu bir ameliyatı gerçekleştirmenin, başarmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki hastanın genç ve sağlıklı olması önem kazanıyor. Hasta memnun, ailesi memnun, bizler memnun ve mutluyuz. Uzun süreçte ellerini kullanabilmesini görmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

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