Gündem Tatilciler gitti, define avcıları geldi
ANTALYA

Tatilciler gitti, define avcıları geldi

Bayram tatilinde 9 gün boyunca milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya’da sahiller define avcılarına kaldı. Tatilcilerin denize ve sahile düşürdüğü ziynet eşyalarının peşinde olan define avcıları ellerinde dedektörlerle denizde arama yapıp kısmetlerini aradı.

Haber Merkezi İHA
Antalya haber: Tatilciler gitti, define avcıları geldi
Define avcıları ellerinde dedektörlerle denizde arama yapıp tatilcilerin düşürdükleri ziynet eşyalarını aradı.

Kurban Bayramını yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya’da, tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı.

HİÇ VAKİT KAYBETMEDİLER

Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler, bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu. Denizin sahile yakın noktalarında ellerinde dedektörle arama yapan, deniz gözlükleriyle dalıp denizin içinde ziynet eşyası arayan define avcıları zaman zaman sahildeki işletme sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

Dedektörle altın arıyor: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor
HAYAT
Dedektörle altın arıyor: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

Define avcılara çevredekilere aldırış etmeden metal dedektörleri ile denizi taradılar.
İHA
Define avcılara çevredekilere aldırış etmeden metal dedektörleri ile denizi taradılar.

JANDARMA UZAKLAŞTIRDI

İncekum plajında define arayan kimliği belirsiz şahıslar, görüntü aldığını fark eden işletme sahibiyle tartıştı. Ziynet eşyası arayan kişiye izin alıp almadığını soran işletme sahibine ’babanın malı mı burası’ diyen define avcısı bir şey bulamadığını söyleyip tekrar aramaya devam ederken işletme sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Sahile gelen jandarma define avcılarını sahilden uzaklaştırdı.

Fırtınadan sonra eline dedektör alan sahile koştu
GÜNDEM
Fırtınadan sonra eline dedektör alan sahile koştu

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