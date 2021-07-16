Vicdansız anne terk etti, açlıktan baygın bulunan 4 çocuk son anda kurtarıldı

İçler acısı olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 çocuk annesi Gizem Y. (26), bir gün önce eşi Onur Y. (32) ile tartıştıktan sonra evi terk ederek başka bir şehre gitti.

İHA Baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi.

Komşular haber verdi

Komşular evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 1,3,5 yaşında ve henüz 5 aylık çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti.

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Bunun üzerine eve acil olarak sağlık ekipleri talep edildi. Bu sırada baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde Antalya’ya gelebileceğini söyledi.

İHA Sağlık ekipleri baygın ve perişan haldeki çocuklara ilk müdahaleyi etti.

Baba polise direndi

Baba, sağlık ekipleri gelince çocukları vermek istemedi Ekipler bunun üzerine çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini anne ve babaya iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Tüm bu olanlar yaşanırken bir çocuğun da yerde baygın vaziyette uzandığı görüldü. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Çocuklar devlet korunmasına alındı

Çocukların hastanede tedavisi sürerken, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girerek çocukları koruma altına aldı. İl Müdürlüğünün uzman ekipleri, çocukların sağlık durumunun yanı sıra ailenin gerekli yükümlülükleri yerine getirip getirmediği konusunda inceleme yapacağı öğrenildi. Çıkan sonuna göre, çocukların aileye geri verilmesi ya da korunmaya devam edilecek.

Gizem Y.

Anne: Pişmanım, kendimi suçlu hissediyorum

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Olay sonrası evine geri dönen anne, İstanbul’da tedavi gören kalp hastası babasının yanına gitmek için yola çıktığını ve çocuklarının uzun yola çıkarmak istemedikleri için eşiyle ortak karar aldıklarını söyledi. Çocukların ikisinin engelli ve bazılarının hasta olduğunu belirten anne Gizem Y., “Zaten böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şu an kendimi suçlu hissediyorum” dedi.

İHA Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

“Anne yemek yapmayı bilmiyor, 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor”

Çiftin komşulardan Yasemin Şimşek, 4 ay önce mahalleye taşınan ailenin, maddi durumunun iyi olmadığını ve mahallelinin kendilerine yardım ettiğini anlattı. Anne ve babanın çocuklara bakma konusunda maddiyat yanında bilinçsiz olduğunu da ileri süren Şimşek, “Geldiklerinde kıyafetleri ve televizyon vardı. Başka hiçbir eşyaları yoktu. Komşular olarak biz çamaşırlarını yıkıyorduk. Tüm komşular birleşip ev eşyaları aldık. Aile bütünlüğü bozulmaması için devlet tarafından danışman ve maaş desteği verildi. Daha sonra anne de ayrıldı. Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriliyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem sıcak hem temizlik hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Midelerinde sıkıntıları vardı. Baygın şekildelerdi, biz de artık fazla dayanamadık ve polise bildirdik” dedi.

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İHA Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan çocukların gerekli sağlık kontrol ve tedavilerinin ardından Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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