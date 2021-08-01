Yangın dumanı ufku kapladı, yavru carettalar yönlerini bulamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını günlerdir etkisini sürdürürken, birbirine komşu ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve son olarak Alanya'da da orman yangınları baş gösterdi.

DHA Yavru caretta carettaların denize ulaşmak için takip ettikleri gün ışığı, duman bulutunun arkasında kaldı.

Gökyüzü dumanla kaplandı

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılan yangın nedeniyle Antalya Körfezi yoğun duman bulutuyla kaplandı. Yoğun duman, Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de daha önce eşine rastlanmamış bir olayın yaşanmasına neden oldu.

Deniz üzerinde oluşan siyah bulut nedeniyle yuvadan çıkan yavru caretta carettaların denize ulaşmak için takip ettikleri gün ışığı, duman bulutunun arkasında kaldı.

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DHA Duman yüzünden tan yeri ağarmadı.

Tan yeri duman nedeniyle ağarmadı

Sabah gün doğumuyla birlikte 33 nolu yuvayı açmak için sahile gelen görevliler de yaklaşık 20 dakika boyunca tan yerinin duman bulutu arkasından ağarmasını bekledi. Daha sonra yuvayı açan görevliler 70 yumurta bulurken, bunlardan 40'ının denizle buluşmasını sağladı. Yuvada sıkışan 12 yavru ise kontrollü şekilde çıkarıldı. Yuvada ayrıca 2 döllenmemiş yumurta, 6 geç embriyo, 9 erken embriyo ve 1 de ölü yavru bulundu.

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DHA Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz

Yuvadan çıkarılan 12 yavru bir süre dışarıda durduktan sonra yönlerini bulup denize ulaşamayınca görevliler tarafından toplandı. Bu yavruların bir süre gözetim altında tutulacağı ve tekrar aynı noktaya denize ulaşmaları için bırakılacağı belirtildi. Öte yandan Çıralı'daki yuva açma etkinliğini yerli ve yabancı birçok turist de takip etti.

FOTOĞRAF 22 Patara Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının denize gönderilmesi törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Eyüp Başkale, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılan iki yuvadan çıkan 130 yavru güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Açılan yuvalardan çıkan yavrular önce bir arada toplandı. Sonra güvenli bir biçimde, hiç kayıp vermeden Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuldu. Deniz kaplumbağalarını izleyen ekibin başkanı Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Bugün çok güzel bir organizasyon yaptık. 130 civarında deniz kaplumbağası yavrusunu Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturduk. Yolları açık olsun diyelim. Bu sene çok güzel şeyler gerçekleşiyor Patara kumsalında. Patara kumsalı ülkemizdeki 22 yuvalama kumsalından bir tanesi. Biz kumsalda korumakla, yavruları göndermekle yükümlüyüz. Geçen yıl 200 olan yuva sayısı bu yıl 426 oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz sezon, hem anaç kaplumbağaların yuvalama yaptığı, hem de yavruların çıkışına denk geliyor. Yavru çıkışının ilk çeyreğinde olmamıza rağmen 5 binin üstünde yavrumuzu denizle buluşturduk. İşler böyle giderse tahmini olarak 20 bin yavruyu denizle buluşturacağız. Bunların ergine ulaşma oranı oldukça düşük. İlerleyen zamanlarda yaklaşık 8- 10 tanesi erginliğe ulaşacak. 20- 25 yıl sonra bunlar erginleşip, iyi bir dişi oldukları zaman, bunları bu kumsalda dört gözle bekleyeceğiz dedi. Kaplumbağaların denizle buluşmasına şahit olan Deniz Acar, Bugün ilk defa Patara Plajı'na geldim. Muhteşem bir doğa olayına şahitlik etme fırsatını buldum. Küçük kaplumbağaların Akdeniz'in mavi suları ile buluşmasına şahitlik ettik. Benim için hayatımın unutamayacağım anlardan birisiydi diye konuştu. Deniz kaplumbağalarının yuva bıraktığı Patara Plajı'nın 12 kilometrelik bölümünde ilk yuva 25 Mayıs tarihinde tespit edildi. Yuvalardan ilk yavru çıkışı ise 16 Temmuz'da gerçekleşti. Şu ana kadar 72 yuvadan yavru çıkışı oldu. Bu yuvalardan 5 bin 200 civarında yavru güvenli olarak Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Bu yıl beklenen sayı 20 bin yavru civarında. Patara Plajı'nda deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavru çıkışı korunarak düzenli olarak akşamdan sabaha kadar takip ediliyor. Patara Plajı'nda carettaları izleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleri ile Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale gözetiminde 4 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Patara Plajı saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar deniz kaplumbağalarına, 08.00'den saat 20.00'ye kadar ise insanlara ait. Gece plaja insan girişi yasak. Şoke eden görüntüler: Caretta carettaların sayıları 20 bini bulacak Caretta carettaların Türkiye'deki en önemli 22 yuvalama ve üreme alanından önde gelenlerinden biri olan Antalya Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda yavrular, Akdeniz'in mavi suları buluşmaya başladı. Bu sezonda Patara Plajı'nda tüm zamanların yuva rekoru kırıldı. Şu ana kadar tespit edilen 426 yuvadan, şu ana kadar 5 binden fazla yavru denize gönderildi. Bu sezon rakamın 20 bini bulması bekleniyor.



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DHA Caretta yuvası kontrollü bir şekilde açıldı.

'İlk defa yangın dumana altında yuva açtık'

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, "Çıralı'daki yuva sayımız 119'a ulaştı. Bugün 33'üncü yuvamızın kontrol açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar 1000 yavruyu canlı olarak denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanı altında açtık bu yuvamızı. Manavgat'ın dumanı arkamızda görünüyor. Maalesef Türkiye'nin pek çok yerinde olan yangınlar için gerçekten çok üzgünüz. Bütün zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ölen vatandaşlarımız için rahmet diliyoruz. Tabii ölen vatandaşlarımızın yanı sıra bu ormanlarda çok sayıda canlının da yok olduğunu biliyoruz. Bunun için de çok üzgünüz. Bunların tekrar yaşanmamasını diliyoruz" dedi.

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DHA Asiye Acar Akman

'Mucizevi bir deneyim oldu'

Çıralı'ya tatil için gelen Asiye Acar Akman da "Çıralı'ya ilk kez geldik. Bizim için çok mucizevi bir deneyim oldu. Çünkü ilk gelişimizde caretta carettaların çıkışını da görmüş olduk. Tatlı bir deneyimdi daha önce hiç görmemiştik ve yumurtalardan çıkan kaplumbağaları, çıkamayanları onların yolculuk serüvenini gözlemlemiş olduk. Güzeldi bizim için" diye konuştu.