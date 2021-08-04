Gündem Yangından kaçarken nehirde boğuluyordu
ANTALYA

Yangından kaçarken nehirde boğuluyordu

Antalya Manavgat'ta, orman yangınlarının ikinci günü sabaha karşı alevlerden kaçmaya çalışırken, çalıştığı işletmenin kenarındaki Manavgat Irmağı'na atlayan Hasan Selim Işık (52), nefes darlığı nedeniyle yüzemeyince komşu işletmedeki arkadaşı tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Işık, "Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordu
Hasan Selim Işık yangından kaçmak için ırmağa atladı fakat bu sefer de boğulma tehlikesi geçirdi

Manavgat Irmağı yanındaki işletmelerin birçoğu yangında hasar gördü. Bu işletmelerden birinde çalışan ve 20 yıldır Manavgat'ta yaşadığını söyleyen Hasan Selim Işık, yangında her şeyinin yandığını, perişan durumda olduklarını söyledi.

Manavgat ırmağı kıyısındaki birçok işletme yangında küle döndü.
DHA
Manavgat ırmağı kıyısındaki birçok işletme yangında küle döndü.

Arkadaşı boğulmaktan son anda kurtardı

Kendisini güçlükle nehre attığını belirten Işık, "Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum. Yardımıma koşan arkadaşım 'Derin burası, 8-10 metre var' dedi. Ondan sonra alçak yere götürdü. Alçak yerden yavaş yavaş adım adım yürüdük. Akıntı götürüyordu bizi, birbirimize tutuna tutuna geçtik karşıya. Nehir içinde 10 dakika yürüdükten sonra karşıya geçtik ve muz bahçesine girdik sonra da caddeye çıktık. Yüzme biliyorum ama nefes darlığı var, nefesim yetmiyor ama malımız çok kötü gitti. Bir anda hortum gibi geldi. Aldı götürdü, ne varsa. Perişanız, paramız pulumuz her şeyimiz gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yandı, yardım istiyoruz" diye konuştu.

Manavgat'ta orman yangınını başlatan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
GÜNDEM
Manavgat'ta orman yangınını başlatan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

Kalacak yeri olmayan Hasan Selim Işık açık alanda yatıyor.
DHA
Kalacak yeri olmayan Hasan Selim Işık açık alanda yatıyor.

Her şeyini yangında kaybetti

Yanan ve yıkılan restoran binasının üst katındaki dairede kalan, buranın yıkılması nedeniyle, bir taraftan işletmedeki yıkıntılarını toparlamaya çalışıyor, geceleri ve yorulduğunda ise arkadaşlarının getirdiği yatakta açık alanda sabahlıyor.

Hasan Selim Işık'ın hem çalışıp hem barındığı işletme küle döndü.
DHA
Hasan Selim Işık'ın hem çalışıp hem barındığı işletme küle döndü.

İçler acısı görüntü: Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.
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Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.
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Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.
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Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.
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Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi.
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Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Title
Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
İçler acısı görüntü: Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.
Manavgat'ta yangın bölgesinde 'kırmızı çarpı' detayı: Yıkılacak evler işaretleniyor
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Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz günü dört ayrı kırsal mahallede çıkan orman yangınında toplam 2 bin 800 ev etkilendi.
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Yangın devam ederken, sayı da artmaya devam ediyor.
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Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jandarma ekipleri, yangında zarar gören Bucakşeyhler Mahallesi'nde yıkımına karar verilen evleri tek tek işaretliyor.
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Yıkılacak evlerin duvarına sprey boyayla kırmızı çarpı işareti konuluyor.
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Manavgat'ta yangın bölgesinde 'kırmızı çarpı' detayı: Yıkılacak evler işaretleniyor
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz günü dört ayrı kırsal mahallede çıkan orman yangınında toplam 2 bin 800 ev etkilendi. Yangın devam ederken, sayı da artmaya devam ediyor.
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Bölgedekievler tahliye ediliyor

Bölgedeki
evler tahliye ediliyor

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