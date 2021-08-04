Yangından kaçarken nehirde boğuluyordu

Hasan Selim Işık yangından kaçmak için ırmağa atladı fakat bu sefer de boğulma tehlikesi geçirdi

Manavgat Irmağı yanındaki işletmelerin birçoğu yangında hasar gördü. Bu işletmelerden birinde çalışan ve 20 yıldır Manavgat'ta yaşadığını söyleyen Hasan Selim Işık, yangında her şeyinin yandığını, perişan durumda olduklarını söyledi.

DHA Manavgat ırmağı kıyısındaki birçok işletme yangında küle döndü.

Arkadaşı boğulmaktan son anda kurtardı

Kendisini güçlükle nehre attığını belirten Işık, "Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum. Yardımıma koşan arkadaşım 'Derin burası, 8-10 metre var' dedi. Ondan sonra alçak yere götürdü. Alçak yerden yavaş yavaş adım adım yürüdük. Akıntı götürüyordu bizi, birbirimize tutuna tutuna geçtik karşıya. Nehir içinde 10 dakika yürüdükten sonra karşıya geçtik ve muz bahçesine girdik sonra da caddeye çıktık. Yüzme biliyorum ama nefes darlığı var, nefesim yetmiyor ama malımız çok kötü gitti. Bir anda hortum gibi geldi. Aldı götürdü, ne varsa. Perişanız, paramız pulumuz her şeyimiz gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yandı, yardım istiyoruz" diye konuştu.

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DHA Kalacak yeri olmayan Hasan Selim Işık açık alanda yatıyor.

Her şeyini yangında kaybetti

Yanan ve yıkılan restoran binasının üst katındaki dairede kalan, buranın yıkılması nedeniyle, bir taraftan işletmedeki yıkıntılarını toparlamaya çalışıyor, geceleri ve yorulduğunda ise arkadaşlarının getirdiği yatakta açık alanda sabahlıyor.

DHA Hasan Selim Işık'ın hem çalışıp hem barındığı işletme küle döndü.

FOTOĞRAF 17 Manavgat’ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi. Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi İçler acısı görüntü: Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

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