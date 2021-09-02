Kapıyı içeriden kilitleyince araçta mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kızının yanına alıp 07 LG 898 plakalı otomobiliyle pastaneye giden baba, aracı burada park etti.

Kızının da içinde bulunduğu otomobili, çalışır halde bırakan baba Yıldırım, araçtan indi. Bu sırada otomobilde tek başına kalan küçük kız, aracın kapı otomatiğini kilitledi. Geri döndüğünde kapının kilitli olduğunu fark eden babası, çevreden yardım isteyip, itfaiyeye haber verdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, aracın ön koltuğundaki çocuğun kapı kilidini açması için babasıyla birlikte çaba sarf etti. Kliması açık vaziyetteki araçta oturan ve ne olduğunun farkına varamayan çocuk, babası ve itfaiyecilere el salladı.

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Yaklaşık 15 dakikalık uğraşa rağmen çocuk kapıyı açmayınca, itfaiyeciler aracın arka kapısındaki küçük camı kırdı. Bu camdan önce aracın arka kapısı, daha sonra diğerleri açıldı.

İtfaiyeye teşekkür eden baba, gazetecilere ise, "Çok şükür kurtuldu" diye seslendi. Babası ve küçük kız daha sonra bölgeden ayrıldı.