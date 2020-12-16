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Gündem 20 yıldır dedektörle altın ve madeni para arıyor Toplayabildiği tek şey ise çöp
ANTALYA

Antalya haberleri: 20 yıldır dedektörle altın ve madeni para arıyor: Toplayabildiği tel şey ise çöp

20 yıldır dedektörle altın ve madeni para arıyor: Toplayabildiği tek şey ise çöp

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Bahri Maviçiçek, 20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arıyor. Bu yıl 4 yüzük, bir kolye ve bir küpe bulan Maviçiçek, altın ve para ararken, çöpleri de temizliyor.

Haber Merkezi DHA
Bahri Maviçiçek, 20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arıyor.
Bahri Maviçiçek, 20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arıyor.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş sahilleri, yaklaşık 3 gün süren yağmurun ardından turistlerin düşürdüğü değerli eşya ve madeni paraları arayanların akınına uğradı.

Alanyalı dalgıç Bahri Maviçiçek de sahile gelip, dedektör ile madeni para ve altın aradı. 20 yıldır sahillerde altın ve para aradığını anlatan Maviçiçek, turistlerin bıraktığı çöpleri de temizlediğini aktardı.

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Herkes çöp atıyor

Maviçiçek, "Koronavirüsten dolayı 2020 yılımız kötü geçti. Çevre temizliğine biraz dikkat edelim lütfen. Herkes çöpleri, kapakları yere atıyor. Arkadaşlarıma da her zaman toplamalarını söylüyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez, denizden herkese ekmek çıkar" dedi.

Altın diye yıllardır kapak topladı.

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Bol bol kapak buldum

Maviçiçek, "Bu sene dört yüzük, bir kolye, bir de küpe buldum ama kapak daha çok buldum. İnsanı uğraştırıyor. Ama en azından spor yapıyorum. Hem spor hem kazanç yani. Herkese tavsiye ediyorum. Boş boş gezeceklerine denizin kenarında temizlik yapsınlar. Bütün varımızı yoğumuzu denize borçluyuz. Çevremize daha dikkatli olalım" diye konuştu.

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