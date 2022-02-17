Gündem Böyle hırsızlık görülmedi Antalyada hırsızlık yaptığı mağaza sahibinden helallik istedi
ANTALYA

Böyle hırsızlık görülmedi: Antalya'da hırsızlık yaptığı mağaza sahibinden helallik istedi

Camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli şahıs, olaydan 1 ay sonra tekrar gelip iş yeri sahibinden helallik istedi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliği tespit edilen şüpheliyi 9 Şubat günü yakaladı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Antalyada hırsızlık yaptığı mağaza sahibinden helallik istedi
​Antalya’da hırsız, iş yeri sahibinden helallik istedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde, 11 Ocak Salı gecesi, 13 yıldır esnaflık yapan Mustafa Erdemir’e ait iş yerine kimliği belirsiz bir şüpheli, arka camı kırarak girdi.

Hırsız, çaldığı dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ile kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen Erdemir, iş yerinin camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunun olmadığını fark edince polisi arayarak şikayetçi oldu.

Serbest bırakıldı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliği tespit edilen şüpheliyi 9 Şubat günü yakaladı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan diyaloglarda ise dizüstü bilgisayarı çaldığını kabul eden ancak cep telefonunu çalmadığını savunan hırsızlık şüphelisinin, “Kusura bakmayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım.” dediği, Mustafa Demir’in de 15 bin lira zararı olduğunu belirttiği öğrenildi.

Şüphelinin ise buna karşılık, “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim.” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

"Ben akıl hastasıyım raporum var diyor"

Mağaza sahibi Mustafa Erdemir, olayı şu sözlerle anlattı:

“Geçen ay sabah iş yerimizi açtığımızda camımızın kırık olduğunu, bilgisayar ve cep telefonunu alındığını gördük. Polisi aradık. 1 ay sonrası çalan arkadaş buraya geldi. Pişman olduğunu söyledi. Size zarar veren benim, beni affedin deyip helallik istedi. Ben de hakkımı helal ettim. Dün yine geldi buraya. Yaklaşık 10-11 bin lira değerinde bir telefondu. Benim olmadığını söyledim. Cep telefonunu almadığını, bilgisayarı 550 liraya sattığını söyledi. 550 lirayı ben vereyim, bilgisayarı getir, bilgilerimi alıp tekrar sana vereyim dedim. Gideyim, araştırayım dedi ama gelmedi. Ben akıl hastasıyım, raporum var diyor.

"Elimi öpmek istedi ben öptürmedim"

Ben de hakkımı helal ettim, ne yapayım? Davacı olmasam, devlet bana kamu davası açacak. Kanunen bütün işlemleri yaptım. Devlet de almış serbest bırakmış, ben de hakkımı helal ettim ama bir daha bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım ondan. Elimi öpmek istedi, öptürmedim.”

Şaka gibi hırsızlık: 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazıp iş yerini soydu
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Olay, 2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı.
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Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı.
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Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi. Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.
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Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, \"Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi\" dedi.
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Şaka gibi hırsızlık: 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazıp iş yerini soydu
Antalya'da irdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, "Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü" yazılı not bıraktı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Göz göre yaptığı hırsızlık hayrete düşürdü
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
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Cadde üzerinde hediyelik eşya satan bir iş yerine gelen hırsız, kapının önünde duran sırt çantalarını inceledi.
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Daha sonra içeriye giren hırsız, içeride bulunan bere reyonuna yöneldi. Beğendiği bir bereyi yanında bulunan büyük bir poşete soktu.
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Burada dikkat çekmeyen hırsız, daha sonra hedef büyülterek kapının önünde bulunan pahalı sırt çantalarına yöneldi.
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İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kurnaz hırsız, kapıdan beğendiğini sırt çantasını alarak, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken ki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
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Sabah erken saatlerde mal sayımı yapınca 2 ürünün eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Sinan Hacıhasanoğlu hemen güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Düzgün giyimli, yüzü maskeli ve dikkat çekmeyen hırsızın bere ve çanta çaldığını görünce neye uğradığını şaşıran Hacıhasanoğlu, “Dükkanımıza geçtiğimiz Pazar günü kamufle olmuş bir arkadaş geldi ama şüphelendim biraz büyük bir poşet kullanıyordu. Bizi oyaladıktan sonra içeriden bir bere çaldı, dışarıdan da bir tane çanta alıp, kaçtı. Zaten esnaf sıkıntıda, zor durumdayız ama bu profesyonel belli, geziyor burada. Ciddi bir zararımız var. Aldığı çanta da pahalı bir çanta. Sıkıntılı zamanlarda böyle şeyler can sıkıyor. Yani uğraşmak da istemiyoruz. Şimdi polise versek, git-gel, uğraş, zaman kaybı. İnsanların bence biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Biz de burada sonuçta sabahtan akşama kadar duruyoruz. Mücadele veriyoruz. Zaten ihtiyacı olsa, gelip istese biz kendimiz ona hediye ederiz. Daha kısa bir çözümle bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Bir an önce de bulunmasını istiyoruz. Zararım yaklaşık 650 lira civarında” dedi.
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Göz göre yaptığı hırsızlık hayrete düşürdü
Çanakkale'de, hediyelik eşya satan bir dükkana giren hırsız, önce içeride bir bere daha sonra da kapının önünde asılı olan çantalardan birini çalarak uzaklaştı. Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken rahat tavırları ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık: Uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
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Olay, 29 Ocak'ta saat 04.30'da Sinanoba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.
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Şifreli bahçe kapısını açan 3 şüpheli, binaya girdikten sonra giriş katta eşi ve 9 yaşındaki oğluyla yaşayan A.K.'ye ait daireyi gözlerine kestirdi. A.K.'nin gece kilitlemeyi unuttuğu kapıyı kısa sürede açan 3 şüpheli içeri girdi.
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. Evdeki elektronik eşyaları alan şüphelilerden biri, A.K.'nin oğlunun odasına girdi. Çocuğun seslere uyandığını gören şüpheli, küçük çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra dizüstü bilgisayarı ve oyun konsolunu alarak odadan çıktı.
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Şüpheliler daha sonra koşarak evden çıktı. Çocuk, uyuyan ailesini uyandırarak evlerine hırsız girdiğini haber verdi.<br>
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Uyandıktan sonra polise haber veren aile daha sonra sitenin girişindeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların binaya girdikleri ve ellerinde çaldıkları malzemelerle çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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A.K.'nin üst komşusu Rıza D., \"Cumartesi sabah 06.30'da kalktım, işe gidecektim. Genelde merdivenle inmeyi tercih ediyorum, 2. katta oturuyorum zaten. İnerken merdivenlerde 1. katta bir kişinin elinde fırçayla kapıyı fırçaladığını gördüm. Birden tedirgin oldum. Sonra olay yeri inceleme yazdığını gördüm. Ne olduğunu sordum hırsızlık olduğunu söyledi. Daha sonraki süreçte kameralara baktığımızda da hırsızların içeriye nasıl girdiklerini gördük\" dedi
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Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
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Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık: Uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
İstanbul Büyükçekmece'de 3 hırsız girdikleri evde, sesleri duyunca uyanan 9 yaşındaki çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra evdeki elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Odasına giren kişinin babası olmadığını fark eden çocuk, ailesini uyandırıp eve hırsız girdiğini söyledi. Hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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