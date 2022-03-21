Gündem Antalyada otomobilin bagajında kanlar içinde bulunmuştu Ölüm nedeni belli oldu
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Antalya'da otomobilin bagajında kanlar içinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu

Antalya’da ormanlık alan yakınında park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde bulunan cesedin Muhammet Aslandoğan'a ait olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Antalyada otomobilin bagajında kanlar içinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulunmuştu.

Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak’ta yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına dün 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan erkek şahsın hareketsiz olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Muhammet Aslan’a (57) ait olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

"Tedirgin olduk"

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.

Darp izlerine rastlandı


Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre başına sert bir cisimle vurulduğu öğrenilen Aslandoğan’ın cesedi, detaylı otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan incelemede ise çok sayıda çek ve senet bulunduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da korkunç olay: Dehşet bagajı açınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 15
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Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına saat 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.<br>
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“Tedirgin olduk”<br><br>Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.
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Darp izlerine rastlandı<br><br>Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Title
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Antalya'da korkunç olay: Dehşet bagajı açınca ortaya çıktı
Antalya'da ormanlık alana yakın bir bölgede park halinde olan aracın bagajında erkek cesedi bulundu. Kanlar içinde olan cesedin üzerinde darp izine rastlandı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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