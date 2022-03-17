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ANTALYA

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi: Yolunu bile bilmem

Antalya’da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa iddiaya göre 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 23 ayrı trafik cezası geldi. Gelen cezalar karşısında adeta canından bezen Hüseyin Şallı, “Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum. İstanbul’un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Antalyalı çiftçiyi İstanbul’dan gelen cezalar bezdirdi
Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi.

Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı’ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce 20’ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi.

Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi. Şallı’ya ait 16 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhından 9 Haziran 2021 ile 23 Şubat tarihleri arasında gelirken, geri kalan 6 ceza ise Avrupa Otoyolu güzergâhından 24 Kasım 2021 ve 16 Mart tarihi arasında geldi. Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Başakşehir Kuzey, Habipler yanyol, Hasdal, Cebeci noktalarında yazıldığı görüldü.



“Ben İstanbul’un yolunu da bilmem”


Yaşadıklarını anlatan Şallı, “Ben yazın Elmalı Gölova Mahallesi’nde, kışın ise Muratpaşa ilçesinde yaşayan gariban bir çiftçiyim. Yazın 20’ye yakın ceza gelmişti. Daha sonra bu cezalar silindi. Şimdi yeniden 25’e yakın ceza gelmiş. Benim ne yapmam lazım? Benim arabam kel bir Şahin’dir. Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum. İstanbul’a hiç gidemem. Ben İstanbul’un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim. Benim arabam sanayiden 2-3 günde çıkıyor. Haftada bir ceza geliyor. Benim başım yandı, başka birisinin canı yanmasın” dedi.

Adana'da lüks otomobil tarlada yanmış halde bulundu
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Sarıhuğlar Mahallesi'nde tarlada yanmış bir otomobil ve çevresinde çok sayıda boş av tüfeği kartuşu olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.<br>
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Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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Şüphe üzerine aracın bagajını da arayan ekipler, olumsuzlukla karşılaşmadı.<br>
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Plakası olmayan ve içinden ruhsat çıkmayan aracın sahibine ulaşılması için araştırma başlatıldı.<br>
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Adana'da lüks otomobil tarlada yanmış halde bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tarlada yanmış halde bulunan otomobilin sahibine ulaşılamadı.

Beşiktaş’ta istinat duvarı evin üstüne çöktü: Büyük deprem oluyor zannettim öyle bir gürültüydü
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Olay akşam saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile altındaki evin çatısına çöktü.
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Çökme sesini duyan ev sakini ise kendini hızlıca dışarı attı.
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İstinat duvarının çöktüğünü fark eden komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı AFAD ekipleri de geldi.
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Olay yerine gelen ekipler duvarın bulunduğu yeri şerit içine alarak vatandaşların giriş ve çıkışına kapattı.
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“Bir gürültü, ben deprem oluyor zannettim”<br><br>İstinat duvarının kiracısı olduğu evin üstüne çöktüğünü söyleyen Leyla isimli kadın, “O an işim vardı meşguldüm. Müthiş bir gürültü, ben deprem oluyor zannettim. Müthiş bir gürültüydü ama duvarlar dökülmeye başladı, sıvalar dökülmeye başladı.
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Ben kendimi hemen dışarıya attım. Deprem oluyor zannettim. Büyük deprem oluyor zannettim öyle bir gürültüydü” dedi.
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“Çok mağdur durumdayım şu an”<br><br>Mağdur olduğunu söyleyen kadın, “Sonra çıktım dışarı, duvarın göçtüğünü gördüm, duvarın yıkıldığını gördüm o kadar yani. Şu an çok mağdur durumdayım. Ben kiracıyım. Malım içeride, alamıyoruz, mağdur durumdayım. Olduğum gibi şu vaziyette çıktım dışarıya yani çok mağdur durumdayım şu an. Sağ olsun Kaymakam Bey tahsil etti bir yer. Herhalde oraya götürecekler” şeklinde konuştu.
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Ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarının gün aydınlandığında gerçekleştirileceğini söyledi.
Beşiktaş’ta istinat duvarı evin üstüne çöktü: Büyük deprem oluyor zannettim öyle bir gürültüydü
Beşiktaş'ta istinat duvarı, altında bulunan tek katlı evin çatısının üstüne çöktü. Çökme nedeniyle çatısı zarar gören ev kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen çökmede maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.


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