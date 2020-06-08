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Antalya haberleri... Bir maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti

Antalya'da ortaokul öğrencisi üretti: Bir maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti

Antalya'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'sterilizasyon kutusu' geliştirdi. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine bırakılan başta N95 ve medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup, 50 kez kullanılabilecek.

Haber Merkezi DHA
Egemen Doğan Canpolat
Egemen Doğan Canpolat

Antalya'da özel bir okulda 7'nci sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), TÜBİTAK'ın birçok projesinde yer aldı ve başarılı projelere imza attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde yeni bir proje geliştiren Canpolat, 5 dakika içerisinde 80 derecelik ısıya ulaşan sterilizasyon kutusu oluşturdu. Sterilizasyon kutusunun içine yerleştirilen başta N95 ve medikal maske olmak üzere pamuklu maskelerin 30 dakika içerisinde sterilize olacağını belirten Canpolat, bu sayede fazla maske kullanımının önüne geçileceğini, bir maskenin 50 kez kullanılabileceğini açıkladı.

Yarım saat içerisinde sterilize

Salgın sonrası okulların kapanmasından çok etkilendiğini anlatan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı.

DHA
Maskeyi sterilize etmek için sterilizasyon kutusu yaptığını anlatan Egemen Doğan Canpolat, kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti.

Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor
KORONAVİRÜS
Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor

Canpolat, pandemi sırasında sağlık çalışanlarının yoğun kullandığı N95 maskelerine ihtiyaç duyulması nedeniyle maskeleri sterilize edip, tekrar kullanılması için düşük maliyetli verimli bir yöntem geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Maskeyi sterilize etmek için sterilizasyon kutusu yaptığını anlatan Egemen Doğan Canpolat, kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti.

DHA
Salgın sonrası okulların kapanmasından çok etkilendiğini anlatan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı.

Canpolat, “N95 maskeleri sağlık çalışanları için çok büyük önem taşıyor. Ancak bu maskeler tek kullanımlık. Benim yaptığım proje sayesinde insanlar bu maskeleri gün içerisinde birden fazla kullanabilecek. 80 derecede 30 dakika boyunca tuttuğumuzda maskeler sterilize oluyor ve 50 kez kullanılabiliyor. Bu projemi hayata geçirmek istiyorum. Günde birkaç defa maske değiştirmesi gerekenler olduğunu düşünürsek, sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum" dedi.

DHA
Salgın sonrası okulların kapanmasından çok etkilendiğini anlatan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı.



Hem ülke ekonomisi hem sağlık çalışanlarına katkı

Aynı okulda matematik öğretmeni olan, okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, ''Pek çok TÜBİTAK projesinde başarı gösteren öğrencimiz, pandemi sürecinde bir sterilizasyon kutusu üretti. Özellikle sağlık çalışanlarının gün içerisinde çok fazla tükettiği N95 maskelerini 50 kez sterilize ederek tekrar kullanma şansı elde ediyor. Yaptığı bu kutuyla hem ülke ekonomisine hem de sağlık açısından katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerimizin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi, bizim açımızdan da umut vadediyor" diye konuştu.

Bir maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti
FOTOĞRAF 6
Title
Antalya'da özel bir okulda 7'nci sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), TÜBİTAK'ın birçok projesinde yer aldı ve başarılı projelere imza attı.
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde yeni bir proje geliştiren Canpolat, 5 dakika içerisinde 80 derecelik ısıya ulaşan sterilizasyon kutusu oluşturdu.
Title
Sterilizasyon kutusunun içine yerleştirilen başta N95 ve medikal maske olmak üzere pamuklu maskelerin 30 dakika içerisinde sterilize olacağını belirten Canpolat, bu sayede fazla maske kullanımının önüne geçileceğini, 1 maskenin 50 kez kullanılabileceğini açıkladı.
Title
YARIM SAAT İÇERİSİNDE STERİLİZE<br>​<br>​ Salgın sonrası okulların kapanmasından çok etkilendiğini anlatan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı. <br>​<br>​ Canpolat, pandemi sırasında sağlık çalışanlarının yoğun kullandığı N95 maskelerine ihtiyaç duyulması nedeniyle maskeleri sterilize edip, tekrar kullanılması için düşük maliyetli verimli bir yöntem geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Maskeyi sterilize etmek için sterilizasyon kutusu yaptığını anlatan Egemen Doğan Canpolat, kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti.
Title
Canpolat, “N95 maskeleri sağlık çalışanları için çok büyük önem taşıyor. Ancak bu maskeler tek kullanımlık. Benim yaptığım proje sayesinde insanlar bu maskeleri gün içerisinde birden fazla kullanabilecek. 80 derecede 30 dakika boyunca tuttuğumuzda maskeler sterilize oluyor ve 50 kez kullanılabiliyor. Bu projemi hayata geçirmek istiyorum. Günde birkaç defa maske değiştirmesi gerekenler olduğunu düşünürsek, sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum dedi.
Title
HEM ÜLKE EKONOMİSİ HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATKI<br>​<br>​ Aynı okulda matematik öğretmeni olan, okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, ''Pek çok TÜBİTAK projesinde başarı gösteren öğrencimiz, pandemi sürecinde bir sterilizasyon kutusu üretti. Özellikle sağlık çalışanlarının gün içerisinde çok fazla tükettiği N95 maskelerini 50 kez sterilize ederek tekrar kullanma şansı elde ediyor. Yaptığı bu kutuyla hem ülke ekonomisine hem de sağlık açısından katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerimizin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi, bizim açımızdan da umut vadediyor diye konuştu.
Bir maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti
Antalya'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'sterilizasyon kutusu' geliştirdi. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine bırakılan başta N95 ve medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup, 50 kez kullanılabilecek.


Türk profesör geliştirdi: Virüsü 30 saniyede öldürüyor
FOTOĞRAF 7
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Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, COVID-19 salgını savaşında virüsün bulaşma riskini yok eden dezenfeksiyon cihazları üzerine çalışıyor.
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Nisan ayında el cihazının tasarımını yapan ve üretilmesi için harekete geçen ekip, bu kez de Heksagon Studio A.Ş. ile birlikte sağlıkçıları ve hastaları virüsün bulaşmasından koruyacak ‘Dezenfeksiyon Kabini’ tasarımına imza attı.
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Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Afif Sıddıki, COVID-19’un yayılma hızı nedeniyle kısa zamanda küresel bir tehdide dönüştüğünü, virüsün yayılmasına taşıyıcıların neden olduğunu söyledi.
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Salgınla ön safta savaşan sağlık çalışanlarının en fazla risk altında kaldığına dikkat çeken Sıddıki, geliştirdikleri kabinde ozon ve ultraviyole (UV) ışınlarını birlikte kullanarak, sağlık çalışanının üzerindeki siperlik, gözlük, eldiven, koruyucu elbise gibi kişisel korunma ekipmanın dezenfekte edilmesinin amaçlandığını vurguladı. Böylece, hastayla temas sonrası virüsün bulaştığı kişisel koruma ekipmanının, başka bir hastayla temas etmeden veya sağlık çalışanı soyunurken kendisine bulaşmadan virüsten arınmasının sağlandığını belirtti.
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Kabin çalışmasının İstanbul Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK’a proje olarak sunulduğunu söyleyen Sıddıki, bu kabinin salgın sonrası başta hastane yenidoğan ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde birçok hasta ve sağlık çalışanına fayda sağlayacağını, kabinin benzer türlerinin havaalanı gibi kontrol noktalarında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
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Virüsü 30 saniyede öldüren dezenfeksiyon kabini tasarladılar
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Virüsü 30 saniyede öldüren dezenfeksiyon kabini tasarladılar
Türk profesör geliştirdi: Virüsü 30 saniyede öldürüyor
Maltepe Üniversitesi'nde kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlıkçılar ve hastaları virüsün bulaşmasından koruyacak bir dezenfeksiyon kabini tasarladı.
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