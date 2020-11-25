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ANTALYA

Antalya haberleri: Çantasını aradılar: Ceviz içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Çantasını aradılar: Ceviz içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Antalya'da bir kişinin çantasında ceviz içerisine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlının yakalanma anı kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Çantasından ceviz içine gizlenmiş uyuşturucu çıktı.
Çantasından ceviz içine gizlenmiş uyuşturucu çıktı.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Ankara'dan uçakla Antalya'ya gelen A.A.'nın çantasında arama yaptı.

DHA
Antalya'da bir kişinin çantasında ceviz içerisine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi.
  • Aramada, ceviz içine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında emniyet müdürlüğüne götürülen A.A., ifadesinin ardından 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA
Zanlının yakalanma anı kameraya yansıdı.

Şüphelinin yakalanma anı ise anbean kameralara yansıdı.

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