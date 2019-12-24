Gündem Faslı turistler midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı
ANTALYA

Antalya haberleri... Faslı turistler midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Faslı turistler midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Fas'tan Antalya'ya, midelerinde 400 kapsül içinde 3 kilo 400 gram marok (Fas esrarı) getirdikleri belirlenen S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M., havalimanında gözaltına alındı. Uyuşturucu doğal yollardan çıkartılırken, Faslı 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. adlı 4 şüpheliyi takibe aldı. Antalya Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Faslı 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde, 3 kilo 400 gram marok olduğu belirlendi. Polis kontrolünde doğal yollardan çıkartılan uyuşturucuya el konuldu.

İfadelerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde uluslararası ticareti yapmak, sağlamak ve nakletmek' suçundan adliyeyi sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu maddeyle havalimanında yakalandılar
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Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu maddeyle havalimanında yakalandılar
Fas'tan Antalya'ya gelen ve havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilen 4 şahsın çekilen tomografisinde, uyuşturucu madde yuttukları ortaya çıktı. Gözaltına alının şahısların yuttukları uyuşturucuyu çıkarma işlemi hastanede devam ederken, şu ana kadar 3 kilo 400 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Şüpheli şahıslar, haklarında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Uluslararası Ticareti Yapmak, Sağlamak ve Nakletmek” suçundan işlem yapılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.


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