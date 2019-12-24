Faslı turistler midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu maddeyle havalimanında yakalandılar

Fas'tan Antalya'ya gelen ve havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilen 4 şahsın çekilen tomografisinde, uyuşturucu madde yuttukları ortaya çıktı. Gözaltına alının şahısların yuttukları uyuşturucuyu çıkarma işlemi hastanede devam ederken, şu ana kadar 3 kilo 400 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Şüpheli şahıslar, haklarında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Uluslararası Ticareti Yapmak, Sağlamak ve Nakletmek” suçundan işlem yapılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.