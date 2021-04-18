İki hafta önce 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 732 Sokak'taki apartmanda, dükkandan bozma tek odalı evde meydana geldi. Tek başına yaşayan Nihat Büyüten'den haber alamayan mahalle muhtarı Hasan Kahraman, öğle saatlerinde kapısı hafif aralık eve girdi.
İki hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere
Kahraman, Nihat Büyüten'in cansız bedeni ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Büyüten'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin çalışmasının ardından Nihat Büyüten'in cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.
İki hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere
'İKİ HAFTA ÖNCE DE HABER ALAMADIK 'İYİYİM' DEDİ'
Muhtar Kahraman, iki hafta önce de Nihat Büyüten'den haber alamayınca polisle evine geldiklerini belirterek, "
Bir süre sonra kapıyı açarak 'Ben iyiyim' dedi. Bugün de kapısının hafif aralıklı olduğunu görünce bakmak istedim. Ağır koku vardı. Sonrasında yerde cansız bedenini gördüm ve polise haber verdim" dedi.
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Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.
Kendisine ait yemek şirketinde çalışan Levent Sözen (36), boşanma aşamasındaki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Nergiz Sözen (30), eşinin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı.
Bunun üzerine 4 aylık bebekleri Asya Sözen’i görmek için mahkemeye başvurdu.
Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu Nergiz Sözen ile konuşan Levent Sözen, Nergiz Sözen’in annesinin Çankaya’da ki evinde buluşma kararı aldılar.
Olanları an be an kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi.
Levent Sözen, evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı.
Görüntülerin devamında, Levent Sözen, 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması pes dedirtti.
Anne Nergiz Sözen’in iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor.
4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergiz Sözen “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi.
Yaşadığı korku dolu anlatan anne Sözen, “1 hafta önce alkol bağımlığından dolayı ve düzenli olarak uğradığım psikolojik ve fiziksel şiddetten dolayı evden ayrılma kararı aldım. Hemen avukat ile görüşüp boşanma davasını başlattık. Çok hızlı bir şekilde mahkemeye başvurduk. Hemen koruma ve tedbir kararı çıkarıldı. Boşanma davası aynen devam ediyordu. Bu süreçte bir kaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bugün ilk kez çocuğunu görme hakkı vardı. Biz mahkemenin kararını uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik. Burada çocuğu gördükleri esnada camdan çocuğu kaçırıyor ailesi de işbirliği içerisinde. Önce çocuğu gezdiriyor salonun ortasındaki bölgede daha sonra ailesiyle birlikte kontrol ediyorlar her yeri ve buradan camı açıp kendisi atlıyor dışarı ve tanımadığım kır saçlı bir adama komşularda gördü peşimden koşan dayımda gördü. Kır saçlı bir adama çocuğu verip çitlerden araç değiştirerek kaçıyorlar.
Çocuğuma bakabilecek durumda değil bir insan. Benim çocuğumun hızlı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesi gerekiyor. Çocuğumun hayati tehlikesi var. Yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede oldukları biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bebeği annesinden ayırdılar el birliğiyle. Bana kabusu yaşatıyorlar.
Dört aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan çocuk kaçırma olayı film sahnelerini aratmadı. Boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan baba, mahkeme kararı ile çocuğunu gördüğü sırada anne ve ablasının yardımı ile evin camından atlayarak 4 aylık bebeği kaçırdı. Babanın bebeği kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.
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Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti.
Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı.
Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü.
Polis çarşafı kaldırırken, Gel Allah'ın seviyorsan, gel hadi gel diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü.
Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti.
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlenince polisleri güldürdü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yasağa rağmen açık olduğuna ilişkin ihbar üzerine bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza keserken, baskın sonrası yere oturup üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi ise polisleri güldürdü.