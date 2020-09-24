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ANTALYA

Antalya haberleri: Kayalıklara uçan araçtaki yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Kayalıklara uçan otomobildeki yaşlı çifti kurtarmak için zamanla yarıştılar

Antalya’da yaşlı çiftin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak kayalık alana uçtu. Kayalık alana uçan araçta bulunan yaşlı çift de otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan çifti kurtarmak için zamanla yarıştı. Yaralı kurtarılan çift, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da kayalıklara uçan araç
Antalya'da kayalıklara uçan araç

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yayladan dönen Hıdır (75) ve Elif Ataman (72) çiftinin bulunduğu otomobil kayalıklara uçtu. Yaklaşık 30 metre taklalar atan araçta sıkışan çift, yaralandı.

DHA

KAYALIKLARIN ARASINDA HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN KURTARILDILAR

Kumluca'ya 25 kilometre uzaklıktaki Göllü Yaylası'nda oturan Hıdır ve Elif Ataman çiftçi, bu sabah ilçe merkezine inmek için otomobilleriyle yola çıktı. Karagöl kavşağına geldiklerinde Hıdır Ataman yönetimindeki 07 S 9995 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, kayalıklardan yuvarlandı. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobilde Hıdır ve Elif Ataman çifti yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
  • Kayalıkların arasında hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ataman çifti, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Hıdır ve Elif Ataman, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

DHA

DHA

DHA
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