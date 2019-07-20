Gündem Antalyada kiralık TIR şoförü 25 büyükbaş hayvanla ortadan kayboldu
ANTALYA

Antalya haberleri... Kiralık TIR şoförünün 25 büyükbaş hayvanla ortadan kaybolduğu iddiası

Antalya'da kiralık TIR şoförü 25 büyükbaş hayvanla ortadan kayboldu

Antalya'da bir besici, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanının, nakliyesini yapmak için anlaştığı TIR şoförü tarafından çalındığını öne sürdü. Besici Murat Sevük, "Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur" dedi.

Haber Merkezi AA
Besici Murat Sevük, büyük üzüntü yaşadı.
Besici Murat Sevük, büyük üzüntü yaşadı.

Antalya'da bir besici, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanının, nakliyesini yapmak için anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığını iddia etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük (35), Kurban Bayramı öncesinde satmak amacıyla hayvanlarını Antalya'ya getirmeye karar verdi.

Kepez Belediyesinin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı.

Şirket tarafından kiralanan tıra, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu tır ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Hayvanlarının bulunduğu aracın bir türlü hayvan pazarına gelmemesi üzerine Sevük, nakliye şirketi yetkililerine ulaştı. Yetkililerden "Biz de tıra ulaşamıyoruz." yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

"Beş çocuğumun rızkı kayboldu"

Sevük, kardeşi İdris Sevük'le hayvan pazarında kiraladıkları çadırda hayvanlarının bulunmasını bekliyor.

Murat Sevük, gazetecilere, kendisine ait 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu tırın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ortadan kaybolduğunu belirterek, "Bu hayvanları borçla beslemiştik. Satıp borcumu ödeyecektim. Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur." dedi.

Nakliye şirketi yetkilisi H.Ç. ise tırın şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte aracı kiraladıklarını öne sürdü.

REKLAM
Şehit diplomatımızınkatili yakalandı

Şehit diplomatımızın
katili yakalandı

Mazlum Dağ ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.
Mehmetçik yaklaşıncaABD İHA uçurdu!

Mehmetçik yaklaşınca
ABD İHA uçurdu!

Sınırdaki hareketliliğin her anını merkeze aktarıyorlar.
Türkiye ve KKTCyikarşılarında bulurlar!

Türkiye ve KKTC'yi
karşılarında bulurlar!

Barış Harekatı'nın 45. yılında Erdoğan'dan net mesaj.
Galatasaray <br>'tek' kaldı

Galatasaray
'tek' kaldı

Merakla beklenen transferde büyük sürpriz.
İngiltere uyardı

İngiltere uyardı

İran'ın "tehlikeli yolu" tercih ettiği vurgulandı.
AB ile yol<br>ayrımına gelindi<br>

AB ile yol
ayrımına gelindi

​MHP Lideri Bahçeli'den AB'ye sert yanıt.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı.
Kim der 37 yaşında!

Kim der 37 yaşında!

Yıldız golcüden unutulmaz derbi performansı.

Daha dün gibi

Daha dün gibi

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti.

TIR'a ok gibi saplandı

TIR'a ok gibi saplandı

​Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Metina'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
ABD kuvvetlerinin<br>girişini onayladı

ABD kuvvetlerinin
girişini onayladı

ABD'nin 500 asker göndermesi​ bekleniyor.
Köprüde kaza

Köprüde kaza

İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Yüzen saray Kuşadası'nda

Yüzen saray Kuşadası'nda

Kazak milyarderin yatı 2 milyon liralık yakıt aldı.
Katil HDP'li <br>vekilin kardeşi

Katil HDP'li
vekilin kardeşi

​Türk konsolos Köse'yi hedef alan terör saldırısının emri Mahmur'dan.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.