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Gündem Kırmızı karıncalar, orman zararlılarına karşı çalışıyor Bir yuvası bir hektarlık alanda etkili oluyor
ANTALYA

Antalya haberleri: 'Kırmızı karıncalar', orman zararlılarına karşı çalışıyor: Bir yuvası bir hektarlık alanda etkili oluyor

'Kırmızı karıncalar', orman zararlılarına karşı çalışıyor: Bir yuvası bir hektarlık alanda etkili oluyor

Antalya'da bulunan sedir ağaçlarını ormanların koruyucuları olan kırmızı karıncalar salgıladıkları formik asit sayesinde zararlardan koruyor. 'Küçük bekçiler' olarak anılan karıncaların bir yuvası 1 hektarlık alanda etkili oluyor. Aynı zamanda karıncalar bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.

Haber Merkezi DHA
Kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.
Kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.

Türkiye'de sedir ormanlarının en yoğun bulunduğu ve korunduğu bölge olarak bilinen 'Çığlıkara' bölgesindeki sedir ormanlarına Eskişehir'den getirilen 25 karınca yuvası, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yüksek rakımlı yerlerde yaşaması nedeniyle buraya uyum sağlamada zorlanmayan kırmızı karıncaların yuva sayısı zamanla 400'ü buldu. 2-3 metre yüksekliğinde, 6 metre uzunluğunda olan yuvalar genelde çürük ağaçların enkazlarında ve köklerinde yer alıyor. Bir yuvada bir veya birden fazla üreme yeteneği olan dişi karıncayla 300 bine yakın işçi karınca bulunuyor.

Kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.

1 YUVA, 1 HEKTARI KORUYOR

Kırmızı orman karıncaları sedir ağaçlarına zarar veren her türlü böceği, tırtılı, yaprak arılarını, larvaları, kelebekleri, böcek pupalarını ve bitki bitlerini yiyerek, orman zararlılarına karşı işçi gibi çalışıyor. Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir yuva, 1 hektarlık alandaki kene dahil orman zararlılarının yaşamasına izin vermiyor.

Kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.

Büyük böcekleri salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiren karıncalar, bu sayede kendilerinden 10 kat büyük böcekleri bile yuvalarına taşıyabiliyor. Bitki tohumlarını dağıtarak sedir ormanlarının çoğalmasına da katkı sağlayan kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.

Kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.

ORMANIN KÜÇÜK BEKÇİLERİ

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, sedir ormanının içerisinde yerleşim alanı olmadığı için kırmızı karıncaların çok izole bir şekilde ormanı koruyabildiklerini söyledi. Karıncaları 'ormanın küçük bekçileri' olarak adlandıran Müdür Dikici, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Formik asit salgılıyorlar. Bütün zararlıları bu asit sayesinde öldürüyor, yuvalarına taşıyıp besleniyorlar. Bir anlamda bizim ormanımızın küçük bekçileri. Biyolojik olarak koruma sağlamış oluyoruz. Karıncalar 1400 ile 1750 rakımda yaşıyor. Bu koşulları sağlayamadığımız için diğer ormanlık alanlarda karıncalar yaşamıyor."

Dikici, karıncaları ve ormanı ziyaret için çevre köylerden çok sayıda kişinin geldiğini de söyledi.

'Kırmızı karıncalar', orman zararlılarına karşı çalışıyor: Bir yuvası bir hektarlık alanda etkili oluyor
FOTOĞRAF 8
Title
Türkiye'de sedir ormanlarının en yoğun bulunduğu ve korunduğu bölge olarak bilinen 'Çığlıkara' bölgesindeki sedir ormanlarına Eskişehir'den getirilen 25 karınca yuvası, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Title
Yüksek rakımlı yerlerde yaşaması nedeniyle buraya uyum sağlamada zorlanmayan kırmızı karıncaların yuva sayısı zamanla 400'ü buldu. 2-3 metre yüksekliğinde, 6 metre uzunluğunda olan yuvalar genelde çürük ağaçların enkazlarında ve köklerinde yer alıyor. Bir yuvada bir veya birden fazla üreme yeteneği olan dişi karıncayla 300 bine yakın işçi karınca bulunuyor.
Title
Kırmızı orman karıncaları sedir ağaçlarına zarar veren her türlü böceği, tırtılı, yaprak arılarını, larvaları, kelebekleri, böcek pupalarını ve bitki bitlerini yiyerek, orman zararlılarına karşı işçi gibi çalışıyor.
Title
Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir yuva, 1 hektarlık alandaki kene dahil orman zararlılarının yaşamasına izin vermiyor.
Title
Büyük böcekleri salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiren karıncalar, bu sayede kendilerinden 10 kat büyük böcekleri bile yuvalarına taşıyabiliyor. Bitki tohumlarını dağıtarak sedir ormanlarının çoğalmasına da katkı sağlayan kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.
Title
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, sedir ormanının içerisinde yerleşim alanı olmadığı için kırmızı karıncaların çok izole bir şekilde ormanı koruyabildiklerini söyledi. Karıncaları 'ormanın küçük bekçileri' olarak adlandıran Müdür Dikici, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Formik asit salgılıyorlar. Bütün zararlıları bu asit sayesinde öldürüyor, yuvalarına taşıyıp besleniyorlar. Bir anlamda bizim ormanımızın küçük bekçileri. Biyolojik olarak koruma sağlamış oluyoruz. Karıncalar 1400 ile 1750 rakımda yaşıyor. Bu koşulları sağlayamadığımız için diğer ormanlık alanlarda karıncalar yaşamıyor.
Title
Dikici, karıncaları ve ormanı ziyaret için çevre köylerden çok sayıda kişinin geldiğini de söyledi.
'Kırmızı karıncalar', orman zararlılarına karşı çalışıyor: Bir yuvası bir hektarlık alanda etkili oluyor
Antalya'da bulunan sedir ağaçlarını ormanların koruyucuları olan kırmızı karıncalar salgıladıkları formik asit sayesinde zararlardan koruyor. 'Küçük bekçiler' olarak anılan karıncaların bir yuvası 1 hektarlık alanda etkili oluyor. Aynı zamanda karıncalar bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.
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