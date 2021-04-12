Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Antalyada kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
ANTALYA TÜRKİYE

Antalya haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı

Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı

Antalya’da kısıtlama saatinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan otomobil tamircisi, ortalığı birbirine kattı. Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi. Kovalamaca esnasında yine polisi görüp korkarak yaya olarak kaçan bir diğer genç de 100 metre sonra yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya polisini alarma geçiren kovalamaca, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Araç tamircisi Mehmet T. (26) ile soy ismi öğrenilemeyen Sinan adlı arkadaşı, işyerinden evlerine 07 D 5430 plakalı araçla geçerken polisi gördü. ‘Dur’ ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu 6047sokak üzerinde motorize ekipler tarafından önleri kesilen ikili, araçlarından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ise kaçan şahıslardan Mehmet T., ekipler tarafından 6009 sokak üzerinde yakalandı.

‘Dur’ ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı.
‘Dur’ ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı.

Kovalamacayı görüp kaçan başka bir genç de yakayı ele verdi

Ekipler kaçan ‘Sinan’ ismindeki otomobil sürücüsünü ararken, bu sırada sokakta bulunan Okan E. (22) ise polis kalabalığını görünce kısıtlama ihlalinden ceza yememek için koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı önce Sinan ismindeki kişi sanarak peşine düştü. 100 metre kadar kaçabilen Okan E., yine ekiplerce yakalanarak Mehmet Tunç’un yanına getirildi.

Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi.
Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi.

“Sinan yüzünden başıma bin ton şey geldi”

Tek eli yunus polisin motosikletine kelepçelenen Mehmet T. ise yakalanan genci tanımadığını söyledi. Arkadaşı Sinan’ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Mehmet T., “Dükkandan çıktık. Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. ‘Polisler tanıdık sıkıntı yok’ diyorum, ‘ben sana güvenmiyorum’ deyip kaçıyor. ‘Sen niye kaçıyorsun’ diye soruyorum. ‘Ceza yiyeceğiz, sen karışma kaçacağız’ diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, bende kaçarken yakalandım. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan’ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi” dedi.

Sinan’a mesaj yolladı


Gözaltına alınacağı sırada polislere ‘Ben ceza yersem, o çocuğun cezasını yatarım’ diyen Mehmet T., gazetecilerin kendisine sorduğu arkadaşı Sinan’a da ‘Onu öldüreceğim’ diyerek mesaj yolladı.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Mehmet T. ve Okan E.’ye kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uygulandı.

Abone Ol Google News
Çok sayıda iliçin yağış uyarısı

Çok sayıda il
için yağış uyarısı

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.
Yüzde 50yi aştı

Yüzde 50'yi aştı

​56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu.
Türkiyeden çok konuşulacak yeni İHA tasarımı: ASELSAN patentini aldı

​'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Eski Başbakan Bagratyan'dan Ermenistan'ı karıştıracak iddia.

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.
Otobüs ve<br>özel araçlar<br>tek tek durduruldu

Otobüs ve
özel araçlar
tek tek durduruldu

​43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok.
Yeni tedbirler yolda

Yeni tedbirler yolda

​Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.