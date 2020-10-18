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ANTALYA

Antalya haberleri: Koronadan değil polisten korktular ama cezadan da kaçamadılar

Koronadan değil polisten korktular ama cezadan da kaçamadılar

Antalya’da polisin koronavirüs salgınına karşı cadde, sokak, toplu taşıma, park ve bahçelerdeki denetimi hız kesmeden sürüyor. Maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşlar ise polisleri görünce ceza yememek için maskelerini taktı. Maske takmayanlara ise 900 TL’lik ceza kesti.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara 900 TL ceza kesti.
Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara 900 TL ceza kesti.

Antalya'da koronavirüs denetimleri kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde polis ekipleri maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, maskesini takmayan kişilere cezai işlem uygularken, maskesini düzgün takmayan vatandaşları uyardı, toplu taşıma araçlarında da doluluk oranları denetlendi.

Denetimlerde maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşların polis ekiplerini görür görmez maskelerini taktıkları görüldü.

Bursa'da ilginç diyalog: Maske cezası aldı, maskesini çıkartıp yoluna devam etti
KORONAVİRÜS
Bursa'da ilginç diyalog: Maske cezası aldı, maskesini çıkartıp yoluna devam etti

Maske takmayanlara şok: Bu ceza çok farklı
FOTOĞRAF 9
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Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayanlara ilginç ceza verilmesi ülkede şaşkınlık yarattı.
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Cava bölgesinde maske takmayı reddeden 8 kişiye ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenler için Ngabetan köyündeki mezar kazdırıldı.
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Ceza alan kişilerin, cenaze törenlerine katılmadığı sadece mezar kazmakla görevlendirildiği ifade edildi.
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Yerel medyaya konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı John Suyono’nun “Şu anda sadece 3 mezar kazıcısı var, bu yüzden ben de bu kişileri mezar kazıcılarıyla birlikte çalıştırabilirim diye düşündüm. Umarım bu daha fazla ihlallerin yaşanmasında caydırıcı bir etken olabilir. Başka şansımız kalmadı” dedi.
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Yeni önlemleri ihlal eden bölge sakinleri, yasa gereği para cezasına çarptırılıyor ya da kamu hizmeti cezası alıyor.
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Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 841 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 221 bin 523 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 158 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı.
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Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı
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Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı
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Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı
Maske takmayanlara şok: Bu ceza çok farklı
Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayı reddeden kişilere dikkat çeken bir ceza verildi. Maske takmayanlara verilen ilginç ceza ülkede şaşkınlık yarattı.


Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi
OYNAT 01:00
Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.


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