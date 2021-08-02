Manavgat'ta alevler mahalleyi sarınca evde bulunan tüpleri el arabasının altında korudular

RUSYA’DA 1.5 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI <br> <br> Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan’da geçtiğimiz Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları devam ediyor. Yüzde 80’i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan’daki yangın söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 2 bin 250 personelin yanı sıra 284 yangın söndürme aracı katıldı. Hala ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiği Yakutistan’da Temmuz ayı itibariyle 163 ayrı noktada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 163 yangından 138’inin hala devam ettiği ve bu bölgelerde yangınlara karşı mücadele edildiği aktarıldı. Kırsal bölgelerde ilerleyen yangın nedeniyle de birçok hayvan telef oldu. Sibirya’daki orman yangınlarıyla ilgili Rusya tarafından bilgiler devamlı olarak güncellenirken yangınlarda şuana kadar can kaybı yaşanmadığı, alevlerden ve dumanlardan etkilenenlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Rusya’daki orman yangınlarında şuana kadar 1.4 milyon hektarlık alanın tamamen yandığı açıklanırken hala devam eden yangınlarla birlikte bu rakamın 1 buçuk milyon hektarlık alanı aşması bekleniyor. Yangınların Rusya’daki yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm yangın noktalarında acil durum ilan edildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, çıkan yangınlarla ilgili henüz bir sabotaj bulgularına rastlanılmadığını açıklarken yangınların büyük çoğunluğunun bilinçsizlikten ve aşırı sıcaklardan dolayı çıktığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Yakutistan bölgesinde çıkan orman yangınlarında 5 milyondan fazla ormanlık alan tamamen küle döndü.