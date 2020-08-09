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ANTALYA

Antalya haberleri: Otomomobile giren yılan zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu anlar: Otomomobile giren yılan zor anlar yaşattı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobile giren yılan, Aldırma Ailesi'ni korkuttu. İtfaiyenin uğraşına rağmen araçtan çıkmayan yılan, 1,5 saatin ardından kendiliğinden çıkıp uzaklaştı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 1,5 saat boyunca yılanı çıkarmak için uğraştı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 1,5 saat boyunca yılanı çıkarmak için uğraştı.

Kemer'de su tesisatçısı Hayrettin Aldırma (36) ve oğlu Yusuf (13), 07 ALC 632 plakalı otomobilleriyle Kiriş Mahallesi Çalış Sokak üzerinde bulunan bir işletmeye malzeme almaya gitti.

DHA
İtfaiyenin uğraşına rağmen araçtan çıkmayan yılan 1,5 saatin ardından kendiliğinden çıkıp uzaklaştı.

Burada malzemeleri almak için beklerken işletmeden bir arkadaşlarının "Yılan arabanın orada" demesiyle baba- oğul otomobillerine koştu.

Hayrettin Aldırma o sırada yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın otomobile girdiğini gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan Aldırma itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

DHA
Hayrettin Aldırma o sırada yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın otomobile girdiğini gördü.

Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı: Arabayı satan kişi yılanı geri istedi
GÜNDEM
Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı: Arabayı satan kişi yılanı geri istedi

İhbar üzerine otomobilin bulunduğu Çalış Sokak'a gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içerisini ve görünür tüm noktalarını tek tek inceledi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik kontrolün ardından otomobilin sakin ve sessiz bir noktaya çekilmesini istedi. Yılan, boş bir alana çekilen otomobilin içinden yaklaşık 1,5 saatin sonunda çıkarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

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Seyir halinde şoke eden olay: Bir anda torpidodan çıktı

Hayrettin Aldırma, "Malzeme almaya gelmiştim bir yere işe gidiyordum. O anda konteynerin altından yılan çıktı. Yılanı çekelim derken arabanın içine girdi. Artık ne yapacağımızı bilmiyorduk, şaşırdık itfaiyeyi aradık. Şu anda ise arabamızın içinden çıktığını gördük. Yani rahatladık herhangi bir şey kalmadı. Arabamıza binip işimize gideceğiz. Allah razı olsun itfaiyeci arkadaşlardan" dedi.

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