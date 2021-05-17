Gündem Antalyada sulama kanalına dökülen balçıktan insan kafatası çıktı Hemen jandarmaya haber verdiler
ANTALYA

Antalya'da sulama kanalına dökülen balçıktan insan kafatası çıktı: Hemen jandarmaya haber verdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına boşaltılan balçıktan insan kafatası çıktı. Kafatası, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Antalya haberleri: Sulama kanalına dökülen balçıktan insan kafatası çıktı
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Sakallar mevkiinde portakal bahçesi bulunan Taylan Aslan, dün saat 17.00 sıralarında sulama yapmak amacıyla kanala geldi. Kanalın içinde başka araziden getirilmiş balçığı gören Aslan, durumu yetkililere bildirmek için fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada Aslan, balçığın içinde insan kafatası olduğunu fark etti.

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Aslan'ın ihbarı ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kafatası, kimlik tespiti için cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

Kafatasını görünce şaşkınlık yaşayan Taylan Aslan, "Burada portakal bahçemiz var, onu sulamak için geldik aslında. Buraya baktım balçık dökülmüş. Baldızımı aradım 'Haberiniz var mı buraya balçık dökmüşler' dedim. O da 'Benim haberim yok. Sen bir fotoğraf çekip at da ben yarın DSİ'ye sorayım' dedi. Oranın fotoğraflarını çekerken tesadüf kafatası ile karşı karşıya kaldım. Onun da fotoğrafını çekip onun da fotoğrafını attım, sonra 'Jandarmayı arayalım mı' dedik. Jandarmayı aradık, arkadaşlar da geldi. İnceliyorlar, bakıyorlar olay bu. Bizim tapulu arazimize kanaldan balçığı çıkarmışlar dökmüşler. Kafatası da balçığın içinde gelmiş tarladan çıkan bir şey değil. O balçığın içinden çıktı. Olay bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

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