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ANTALYA

Turistler deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını izledi

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor. Sahilde yuvasından çıkamayan 18 yavru caretta carettanın hayata tutunma çabasını turistler ilgiyle izledi.

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Haber Merkezi DHA
Antalya haberleri: Turistler deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını izledi
Kalan 18 caretta caretta yuvadan çıkarıldı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki, nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Çıralı'da yavrular denizle buluşmaya devam ediyor. 11 Temmuz'dan itibaren takip edilen yavru çıkışının tamamlandığı yuvalar, kontrol amaçlı açılıyor. Plajda bu sezon belirlenen 103 yuvadan 94'üncüsü de kontrollü olarak açıldı. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonu Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz'ün Türkçe ve İngilizce bilgilendirmesinin ardından, Kaymakam Hüseyin Çam ve İlçe Jandarma Komutan Binbaşı Ramazan Ergel'in de yardımıyla yuva açıldı. 64 yumurta bulunan yuvadan 42 deniz kaplumbağasının gece saatlerinde denizle buluştuğu tespit edildi. Kalan 18 caretta caretta yuvadan çıkarıldı.

DHA

TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ

Yuvaların kontrollü olarak açıldığı süreçte gerçekleştirilen etkinliğe 350 civarında turist katıldı. Tatilciler yuvadan çıkarılan caretta carettayı ilgiyle izleyip görüntüledi. Sahilde bir süre ilerleyen deniz kaplumbağaları korumaya alındı. Deniz kaplumbağalarının görevliler tarafından gece saatlerinde sahile bırakılıp denizle buluşmaları sağlanacak.

DHA

'ŞAHİTLİK ETTİĞİMDEN DOLAYI MUTLUYUM'

Yuvanın açılmasına yardım eden Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, şunları söyledi:

  • "Caretta carettaların yuvalarından çıkarak denizle buluşmasına şahitlik ettik. 94 numaralı yuvamızdan carettaların çıkışı gerçekleşti. Bu bölgede 103 tane yuvamız vardı. 94'üncüsünün çıkışı gerçekleşti. 9 tane yuvamız kaldı. Yuvada 60 yavrumuzdan kalan 18'inin çıkışına şahitlik ettik. Burası el değmemiş ülkemizin cennet mekanlarından biri ve halk, ziyaretçiler de bunun bilincinde. Burayı korumalarından dolayı da kıymetli muhtarımıza ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz. Güzel anların ölümsüzleştirilmesi ve devamı noktasında doğaseverleri sorumluluğa davet ediyorum. Buraları korumamız lazım."

DHA

'SON 9 YUVAMIZ KALDI'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise "Deniz kaplumbağası yavrularımız denizle buluşmaya başladılar. Bugün 94'üncü yuvamızı açtık. Yüksek bir katılımcımız vardı. Merak eden insanlar var. Bu olayı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren buradalar. 9 yuvamız kaldı. Ay sonu tamamı biterek sezonu kapatırız" dedi.

DHA

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