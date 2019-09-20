Gündem Antalya Havalimanında 3,5 kilogram eroin ele geçirildi
ANTALYA

Antalya Havalimanı'nda 3,5 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya Havalimanı'nda, bir yolcunun valizine gizlenmiş 3,5 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili ise 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler valizin içerisine gizlenen eroini tespit etti.
Ekipler valizin içerisine gizlenen eroini tespit etti.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyon düzenlendi.

3,5 kg eroin yakalandı

  • İran'dan Van aktarmalı Antalya'ya gelen İranlı H.E. ve S.G'nin valizlerinde arama yapıldı. Aramada bir valize gizlenmiş vaziyette 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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