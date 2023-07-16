Antalya Havalimanı'nda Tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 207 bin yolcu ağırladı

En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kiralara uygulanan yüzde 25’lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı.