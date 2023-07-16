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Antalya Havalimanı'nda Tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 207 bin yolcu ağırladı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı'nda dün 207 bin 84 yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

15:16 . 16/07/2023 Pazar
AA
Havalimanı, 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcu ağırladı.

Havalimanı, 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcu ağırladı.

Dünyanın önemli turizm bölgelerinden Antalya, milyonlarca turisti ağırlıyor.


Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından,
"15 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mız 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mızda hedeflerimizi yükseltmeye, rekorlar kırmaya devam edeceğiz"
paylaşımında bulundu.

Öte yandan, aynı gün havalimanından bin 164 uçuş gerçekleştiği öğrenildi.







#antalya
#Havalimanı
#rekor
#Vali Ersin Yazıcı
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